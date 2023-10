Emma Marrone: “Tony Effe ci ha provato con me? Un pochino sì”/ “Non scendo nei dettagli, però…”

Emma Marrone e Tony Effe, dalla smentita sul flirt al “dietrofront” della cantante

Anche questa estate – ampiamente giunta al capolinea – ci ha regalato tormentoni musicali degni di nota; non è mancato il grande contributo di una delle artiste più apprezzate degli ultimi anni, Emma Marrone. La cantante ha ottenuto un discreto successo tra streaming e diffusione radiofonica con il brano “Taxi sulla luna” in featuring con Tony Effe. Al di là dei traguardi musicali, la collaborazione artistica è stata piuttosto chiacchierata anche per un susseguirsi di voci – presto smentite – di un possibile flirt tra i due.

Come racconta Biccy, fu proprio Emma diverse settimane fa ed escludere in maniera categorica un possibile approccio sentimentale con Tony Effe. “No, non ci esco; lui è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui”. Di recente però, intervistata da Michele Caporosso nel programma “Say Waad”, la cantante si è resa protagonista di una sorta di dietrofront. Nello specifico, seppur non scendendo nei dettagli, Emma Marrone ha confermato le voci secondo le quali Tony Effe avrebbe avanzato delle labili avances nei suoi confronti.

Emma Marrone e la rivelazione sull’interesse di Tony Effe: “Avances verbali, ma non c’è stato nulla…”

“Ho lavorato con tanti artisti e adesso con lui; non sono un’artista snob o che se la tira e pensa di essere la numero uno. Non sono una che pensa che con certi cantanti non ci devi lavorare; e onestamente non mi piace incasellarmi in uno stile e non collaborare con altri colleghi perché sono di un genere distante da me”. Questa la premessa di Emma Marrone nell’intervista a Say Waad – riportata da Biccy – in merito alle presunte critiche nei suoi confronti per la collaborazione con Tony Effe, decisamente lontano dal suo genere di appartenenza. Successivamente, la cantante è poi entrata nel merito delle voci di un possibile flirt iniziate a circolare dopo la collaborazione per “Taxi sulla luna”.

“Se c’ha provato con me? Un pochino sì dai. Non scendo nei dettagli perché sono una signora”. Emma Marrone ha dunque confermato che, seppur in maniera non proprio esplicita, qualche avances da parte di Tony Effe c’è stata nel merito del recente rapporto di collaborazione. “Se sono state avances verbali? Sì, diciamo. Non c’ho fatto nulla ragazzi, nulla, state sereni”. Nonostante il tentativo di approccio da parte del rapper, la cantante ha quindi sottolineato come di fatto non ci sia stato nulla di concreto tra di loro.











