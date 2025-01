Nonostante l’esistenza dei detrattori, la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe sembra andare a gonfie vele. Per il compleanno dell’influencer (compie 29 anni) il cantante ha deciso di postare una vera e propria dichiarazione d’amore che non lascia più dubbi sulla loro relazione. Condividendo la foto della sua fidanzata sorridente alla presentazione di un marchio di cosmetici, si legge su Instagram una frase inequivocabile: “La mia ragione di vita”, accompagnata da due cuori rossi.

Non ci sono più dubbi: tra Giulia De Lellis e Tony Effe è amore vero. In occasione del compleanno di lei il cantante che presto sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti le ha scritto parole davvero importanti che avranno fatto la sua felicità.

Per il suo compleanno Giulia De Lellis ha festeggiato con le persone più care della sua vita oltre a quelle che sono entrate nella sua vita soltanto di recente come la mamma del suo fidanzato Tony Effe. La loro relazione, quindi, è appoggiata da entrambe le loro famiglie senza alcun tipo di problema. I fan di Giulia dapprima sono stati un po’ sorpresi dal suo nuovo fidanzato, ma poi, vedendola felice e sorridente sui social, hanno accettato la sua relazione e ora la difendono sempre a spada tratta.

Tony Effe e Giulia De Lellis, però, non sono una coppia che ama troppo la visibilità, infatti non ci sono molte foto che li ritraggono insieme. Preferiscono viversi il loro rapporto unico in maniera molto intima, lontano dai riflettori e dal mondo del gossip in generale. In un’intervista al podcast One More Time l’influencer ha confessato: “Non parlo del nostro rapporto” perché quando si sta bene con una persona bisogna viversi e basta. Cos’è che rende speciale Tony Effe ai suoi occhi? “Si scopre solo con poche persone”, e lo ha sempre difeso dalle critiche.