Tony Effe, rissa con Ion Real Deal a Milano/ Lo scontro dopo le minacce social

Il noto rapper romano Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, è stato protagonista di una maxi rissa in occasione della Milano Boxing Night che si è tenuta all’Allianz Cloud nella serata di ieri. L’artista, grande appassionato di arti marziali, stava assistendo al match fra tra i due pugili Morgan Moricca e Mario Giovanni Zolli, in compagnia del cantante, attore e presentatore Fabio Rovazzi, nonché di Marvin Vettori, campione di MMA. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che ad un certo punto lo stesso Tony Effe avrebbe sferrato un pugno ad un suo collega, nonché noto pugile di Roma, leggasi Ion Real Deal.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il motivo scatenante il gesto folle sarebbe una stories su Instagram in cui Ion Real Deal avrebbe minacciato proprio Tony Effe. Stando a quanto emerso sembra che nella rissa si sia ritrovato anche Marvin Vettori, che non c’entrava comunque niente con l’alterco fra i due artisti. Dalle immagini pubblicate su Twitter si evince come ad un certo punto si sia scatenato il caos, anche se dal video, che trovate qui sotto, non è facile ricostruire nel dettaglio l’accaduto, ne tanto meno chi abbia provocato il parapiglia.

TONY EFFE, RISSA A MILANO: IL CAOS ALL’ALLIANZ CLOUD

Come riferito dai colleghi di Fanpage sembra che ad un certo punto sia proprio Marvin Vettori a colpire Ion Real Deal, che poi cade sotto i colpi dei cazzotti ricevuti. Durante il parapiglia qualcuno è scappato mentre altri sono rimasti per cercare di sedare la rissa, evitando il peggio. Non è ben chiaro se qualcuno abbia in seguito chiamato le forze dell’ordine o se siano stati gli addetti alla sicurezza a riportare la calma in platea, separando i contendenti.

Tony Effe, romano classe 1991, è noto anche per il suo flirt con Taylor Mega, una relazione un po’ travagliata che era andata avanti con vari tira e molla. Sui social la modella aveva raccontato: “È finita perché alcune storie finiscono. Nutro comunque un grande affetto e rispetto. Sono felice per i bellissimi ricordi e le cose positive che mi rimarranno da quella che è stata una bellissima storia d’amore. Rimarrà sempre nel mio cuore”.

Last night during a DAZN Boxing event in Milan, Italy, Italian rapper Tony Effe started a brawl with Italian rapper and pro boxer Ion. Tony's good friend and UFC middleweight Marvin Vettori stepped in and hammer punched Ion knocking him down. Definitely not a good look for him. pic.twitter.com/CjuPb0DDx6 — Al Zullino (@phre) March 25, 2023













