Tony Effe riceve il tapiro da Striscia la notizia dopo il dissing con Fedez

Dopo la consegna del Tapiro d’oro a Fedez, Striscia La Notizia, attraverso lo storico inviato Valerio Staffelli, ha consegnato l’iconica statuetta dorata anche a Tony Effe. D’altronde, chi pratica i social sa quanto sia accaduto negli ultimi giorni tra i due rapper. Fedez e Tony Effe sono stati protagonisti di un dissing senza esclusione di colpi, durante i quali si sono lanciati accuse anche molto pesanti, tirando in ballo ex fidanzate/mogli e addirittura figli.

Così, dopo la pubblicazione a raffica di canzoni ricche di accuse, Striscia La Notizia ha deciso di ‘premiare’ sia Tony Effe che Fedez, chiedendo loro delucidazioni su quanto accaduto. C’è, infatti, una voce secondo la quale il dissing in questione non sarebbe altro che una mossa di marketing.

Tony Effe, la reazione al tapiro d’oro da Striscia la notizia

Il primi ad essere interrogato sulla questione da Valerio Staffelli è stato Fedez, che non ha voluto sbilanciarsi: “Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini del Tapiro sono davvero belli. In realtà sono un patatone. Anzi, un co*lione”, sono state le parole del rapper. Nella puntata di Striscia la Notizia del 25 settembre, la stessa domanda verrà posta a Tony Effe; anche in questo caso però, pare che il rapper non si sia sbilanciato troppo, almeno stando alle anticipazioni date dal sito del Tg satirico. Infatti si legge: “Valerio Staffelli lo ha intercettato a Milano e gli ha chiesto se la diatriba fosse tutta un’operazione di marketing. Di fronte alla reticenza del rapper, gli ha inoltre domandato se avesse paura di ripercussioni da parte di Fedez. Per Tony Effe è il primo Tapiro d’oro della carriera.” Scopriremo solo con la messa in onda della puntata di Striscia quanto accaduto con Tony Effe.

