Tony Toscano: proposta di matrimonio a Sarah Altobello?/ Parla il manager: “La amo”

Tony Toscano, manager di Sarah Altobello vuole sposarla: “Mi sono innamorato di lei”

Tony Toscano, il manager della showgirl Sarah Altobello, non fa mistero di provare un sentimento importante nei confronti della sua assistita. E in una intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000 ha candidamente ammesso di provare emozioni sempre più forti per la gieffina: “C’è un forte sentimento personale. Io sono innamorato di lei. Ci tengo. E spero che anche lei mi voglia tanto bene. Spero che un giorno realizzeremo un sogno a cui tengo molto: che lei sia solo ed esclusivamente la mia compagna di vita. Io ho sempre fatto un passo indietro, preferisco che lei lavori e che adesso faccia le sue esperienze“, ha dichiarato.

Il manager di Sarah Altobello, conosce molto bene la sua assistita. Con lei ha instaurato un rapporto molto forte, che finora però non è mai sfociato in nulla di più rispetto ad una bella amicizia. “Ma io la porterei all’altare senza problemi”, precisa Tony Toscano nel corso della medesima intervista, facendo sgorgare liberamente i suoi sentimenti per Sarah.

Tony Toscano difende a spada tratta la ‘sua’ Sarah Altobello: “Su di lei tante bugie”

“Quando ci sono l’amore e il rispetto c’è tutto”, ha detto il manager della concorrente pugliese. A proposito della sua esperienza al Grande Fratello Vip, Tony Toscano non ha apprezzato gli attacchi che Sarah avrebbe subito da altri compagni di avventura. In questo senso il manager di Sarah punta il dito contro Attilio Romita che “ha usato dei termini e un linguaggio poco educati, facendo degli apprezzamenti volgari. Come volerla accoglie e nel camper per farle proposte oscene. In più è stata offesa anche quando Romita ha affermato che Sarah non sarebbe all’altezza di frequentare i suoi stessi ambienti”.

Tony Toscano, quindi, solleva gli scudi quando la Altobello viene accusata da alcuni coinquilini di sparlare, ad esempio, di Edoardo Tavassi: “Lei non è fatta così e questa è una bugia”, ha sentenziato sicuro. “Tavassi? Tipo molto arrogante, che ama stare al centro dell’attenzione”.











