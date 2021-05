Top 10/ Classifiche e diretta: Gianna Nannini ospite speciale

Top 10, anticipazioni e diretta puntata 7 maggio

Venerdì 7 maggio, in prima serata su Raiuno, va in onda la nuova puntata di Top 10, il nuovo show di Carlo Conti che anche questa sera svelerà usi e costumi della società italiane attraverso varie classifiche. Dopo aver incollato 3.694.000 spettatori pari al 16.4% di share con la scorsa puntata perdendo la sfida contro la terza ed ultima puntata di Felicissima sera di Pio e Amedeo, Carlo Conti, con la nuova puntata di Top 10, sfiderà Ilary Blasi e l’Isola dei Famosi 2021 che, per la prima volta, va in onda di venerdì sera. Anche questa sera, due squadre, si sfideranno provando a stilare varie classifiche con cui, nel corso della serata, saranno svelati i gusti musicali, cinematografici, culinari, sportivi e letterari degli italiani. Al termine della serata, la squadra che avrà totalizzato più punti vincerà. Ma chi saranno i concorrenti delle due compagni? Andiamo a scoprire tutto.

Ospiti e concorrenti

Chi saranno i personaggi famosi che si giocheranno e si metteranno alla prova nel corso della nuova puntata di Top 10? La prima squadra sarà formata da Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani. La seconda da Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti. Ospite speciale della serata sarà la regina del rock italiano: Gianna Nannini. In compagnia di Carlo Conti, la Nannini si racconterà attraverso le classifiche della sua vita svelando al pubblico la sua canzone del cuore, il suo film preferito e ricordando alcuni dei momenti più importanti sia della sua carriera che del suo privato. Sarà un modo per condividere con il pubblico dettagli inediti della sua vita insieme a filmati emozionanti. Il pubblico potrà seguire l’intera serata in diretta su Raiuno o in diretta televisiva su Raiplay.

