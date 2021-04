Top 10, 2a puntata/ Diretta e classifiche: Umberto Tozzi ospite

Top 10, anticipazioni puntata 30 aprile

Venerdì 30 aprile, in prima serata, Raiuno trasmette la seconda puntata di Top 10. Carlo Conti, anche questa settimana, torna a sfidare Pio e Amedeo che, su canale 5, conducono la terza ed ultima puntata di Felicissima Sera con cui hanno vinto la gara degli ascolti incollando davanti ai teleschermi più di quattro milioni di telespettatori. Anche questa sera, Carlo Conti, insieme agli ospiti, scoprirà le classifiche con cui saranno svelati i gusti degli italiani in vari campi. Al centro delle varie classifiche ci saranno i gusti musicali, culinari, cinematografici, sportivi e tanti altri del nostro Paese. Sarà un modo per ripercorrere gli ultimi decenni e scoprire usi e costumi degli italiani. Chi giocherà, dunque, questa sera con le classifiche di Top 10?

Don Dino Pirri, chi è?/ Sacerdote social "amico" di Diego Bianchi

Gli ospiti di Top 10 del 30 aprile

Anche questa sera, due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno provando a stilare le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini. La seconda da Anna Tatangelo, Diletta Leotta, Sabrina Salerno. Al termine della puntata, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti, sarà quella vincitrice della serata. Nel corso della puntata, inoltre, ai microfoni di Carlo Conti, attraverso emozionanti filmati e aneddoti, si racconterà un personaggio famoso che svelerà le classifiche della sua vita raccontando il momento più bello vissuto, la sua canzone del cuore o il film della sua vita. Il protagonista di quest’emozionante intervista sarà Umberto Tozzi che avrà così modo di raccontare al pubblico dettagli inediti della sua carriera, ma anche del suo privato.

LEGGI ANCHE:

Victoria Zinny, moglie Remo Girone/ "Ci siamo sposati due volte"Remo Girone, malattia: tumore alla vescica e depressione/ "Mia moglie sempre con me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA