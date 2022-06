Top Dieci, replica seconda stagione/ Concorrenti e ospiti della prima puntata

Top Dieci: torna in replica su Rai 1

Questa sera, venerdì 24 giugno, alle 21.25 su Ria 1 torna Top Dieci, programma di intrattenimento condotto da Carlo Conti. Dopo gli ottimi risultati della passata edizione, vengono riproposte le sei puntate andate in onda tra aprile e maggio 2021. Top Dieci è stato il primo programma ad andare in onda di sera dopo lo scoppio della pandemia. La prima stagione è stata trasmessa in replica la scorsa estate, ora è la volta delle repliche della seconda edizione. Stasera su Rai 1 il pubblico potrà rivedere la prima puntata, trasmessa la prima volta il 23 aprile 2021, che aveva appassionato 3.806.000 di telespettatori con il 16.60% di share. La puntata è anche in streaming su RaiPlay dove sono disponibili tutte le puntate delle due edizioni dello show.

Top Dieci: anticipazioni prima puntata

Stasera a Top Dieci verrà riproposta la sfida tra i ‘Cinenapettoni’, squadra formata da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi, e i ‘Goggi’, squadra composta invece da Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. Gli ospiti musicali della serata sono Alan Sorrenti, Giorgia e Rita Pavone. Ricordiamo che in ogni appuntamento due squadre composte ognuna da tre personaggi noti, si sfidano su classifiche di ogni genere. Il loro compito è quello di riempire tutte le posizioni di diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv agli usi e costumi del nostro Paese. Quest’anno Carlo Conti non ha proposto la terza edizione di Top Dieci ma ha portato su Rai 1 il nuovo programma The Band.

