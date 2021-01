Top Gun 2: Maverick/ Sequel nel 2021, Tom Cruise torna a vestire i panni di Pete Mitchell

Top Gun 2: Maverick riporterà al cinema un personaggio amatissimo dal pubblico a 35 anni dalla prima volta. Nel 1986 uscì al cinema il film Top Gun, film che sarà trasmesso stasera alle 21.20 da Italia 1. È da allora che aspettiamo di assistere a un sequel e finalmente la Eagle Pictures ha deciso di regalarcelo. Tom Cruise e Val Kilmer riprenderanno in mano i personaggi di Pete Mitchell e Tom Kazinsky 35 anni dopo l’ultima volta. Nel cast troveremo anche Miles Teller, Jennifer Connely, Glen Powell e Ed Harris tra gli altri. Alla regia troveremo l’astro emergente Joseph Kosinski che in passato aveva riproposto un altro film cult, cioè Tron: Legacy. Sarebbe stato impossibile confermare la regia in quanto il regista del primo capitolo, Tony Scott, è morto nel 2012.

Top Gun 2: Maverick, il grande ritorno di Tom Cruise

Tom Cruise dunque torna con Top Gun 2: Maverick per regalarci nuovi colpi di scena con il sequel di un film che ha fatto la storia del cinema in videocassetta. Il film è ambientato a 34 anni dai fatti del primo capitolo. Pete Mitchell è un nuovo istruttore di volo della scuola dei Top Gun. Farà da mentore al giovanissimo Bradley, figlio dello scomparso Goose che ha voglia di diventare aviatore come lo stesso. Già dopo l’uscita di Top Gun fu scritto un sequel, ma non si potè realizzare visto che la tecnologia militare era stata rinnovata e così era stato il Dipartimento della Difesa a vietare riprese in merito alla strumentazione.



