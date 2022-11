Topo nella casa del Grande Fratello vip 2022?/ Spunta un video, ma…

Un topo avvistato nella casa del Grande Fratello Vip 2022?

Potrebbe esserci un nuovo inquilino nella casa del Grande Fratello vip 2022. Non si tratta di un nuovo concorrente, ma di un animale che, da ieri, è diventato virale sul web. Secondo gli utenti di Twitter, nella casa di Cinecittà, potrebbe esserci un topo. L’avvistamento è avvenuto la scorsa notte quando, in veranda, c’erano Sarah Altobello e Nikita Pelizon. Le due concorrenti che hanno avuto qualche incomprensione, dopo essersi divertite in compagnia degli altri inquilini, si sono isolate per un confronto. Mentre parlavano, alle loro spalle, si aggirava indisturbato un animale.

L’animale in questione che vagava tra la veranda e la zona giorno dove i vipponi mangiano, secondo gli occhi più attenti del web, potrebbe essere un topo. Secondo altri, invece, si tratterebbe di un insetto abbastanza grande.

Gli avvistamenti di topo nelle scorse edizioni del Grande Fratello Vip

Il mistero sulla presenza o meno del topo nella casa del Grande Fratello Vip 2022 resta. Tuttavia, qualora fosse vero, non sarebbe la prima volta. Già nelle scorse edizioni, infatti, ci sono stati diversi avvistamenti di topo nel bunker di cinecittà. Nella scorsa edizione è stato Gianmaria Antinolfi ad aver avuto un incontro ravvicinato con un roditore.

Nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi, invece, toccò a Patrizia De Blank che, in un’intervista rilasciata a Verissimo, come ricorda anche Biccy, parlò proprio della presenza di topi nella casa. “Poi ad un certo punto sono apparsi anche dei topi. Davvero è successo non sto scherzando. Prima uno molto piccolo e poi un altro più grosso. Devo dire che mi hanno anche tenuto compagnia a lungo. Perché avete tutti paura dei topi? Sono degli animali così bellini“.

