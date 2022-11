Nikita Pelizon in crisi per l’ex Valerio Tremiterra/ “L’aereo? Mi fa piacere, ma ora penso a Luca Onestini”

Nikita Pelizon in crisi dopo il messaggio aereo dell’ex Valerio Tremiterra: la reazione al GF Vip

Valerio Tremiterra, l’uomo che Nikita Pelizon stava frequentando prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ha ammesso di attenderla ancora. Quando la gieffina ha saputo della diffusione di un loro video privato, proprio ad opera di Valerio, ha iniziato a dubitare di lui e del suo reale interesse nei suoi confronti. Ha quindi deciso di chiudere, anche perché in Casa ha iniziato a provare un forte interesse per Luca Onestini.

Valerio però non si è arreso e ha inviato sopra la Casa del GF Vip un messaggio aereo per Nikita, rivelandole che “ci sono e ci sarò sempre”. La Pelizon è rimasta senza parole di fronte a questo gesto che l’ha portata a riflettere sul loro rapporto e sui suoi attuali sentimenti.

Così, prima in giardino con alcuni coinquilini e poi in confessionale, Nikita ha rivelato cosa ha provato di fronte a questa sorpresa di Valerio: “Mi sento un po’ destabilizzata. Ho un mal di stomaco in questo momento, c’è confusione. – ha spiegato, aggiungendo – Sapere che lui c’è mi dà molta forza, dall’altra penso che quando rivedrò Luca (Onestini, ndr) non riuscirò ad essere così razionale.”

Nikita Pelizon ammette di provare qualcosa per Luca Onestini e di pensare a lui molto spesso: “Il fatto è che non era previsto che entrasse nella Casa una persona che mi intriga, io penso a lui e quando lo faccio è una cosa che mi rende felice.” È questo il motivo principale per il quale Nikita sembra non voler più pensare a chi l’aspetta fuori ma viversi fino in fondo questa conoscenza, ancora non iniziata, con Onestini.

