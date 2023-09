Torino, nuovo incidente: aereo precipitato a Castellamonte/ In due salvi dopo atterraggio di fortuna

Ancora un incidente aereo nei cieli di Torino. Il quarto nel giro di pochi giorni, tra cui c’è quello delle Frecce Tricolori. Un piccolo aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di fortuna, rischiando di finire in mezzo alle case della frazione Sant’Antonio di Castellamonte. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Stando a quanto riportato da La Stampa, per fortuna il pilota è riuscito a condurre l’aereo in un prato. Lui e il passeggero sono rimasti feriti nell’impatto, ma pare che non versino in gravi condizioni.

Gaia Tortora vince Premio Estense/ "Il caso di papà Enzo mi ha segnata, ma giustizia non è cambiata"

Infatti, erano entrambi coscienti quando sono arrivati i soccorsi per trasportarli in ospedale. I due sono stati estratti dalla cabina dai vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre insieme a medici e infermieri del 118. Erano passate da poco le ore 17:30 quando si è verificato l’incidente. L’aereo doveva atterrare sulla pista del campo volo di Sant’Antonio. Da chiarire le ragioni: la dinamica sarà ricostruita dagli investigatori dei carabinieri della Compagnia di Ivrea che si stanno occupando dei rilievi.

Scafisti adescano migranti su TikTok/ L'annuncio: "Barche buone, direzione Lampedusa"

NUOVO INCIDENTE AEREO: IERI UN ALTRO ATTERRAGGIO D’EMERGENZA

Solo ieri nei boschi tra Trofarello, Moncalieri e Pecetto Torinese un altro aereo, tipo Cessna, che era decollato poco prima dall’aeroporto turistico di Castelnuovo Don Bosco, si è ribaltato in seguito ad un altro atterraggio di fortuna. Anche in questo caso non si è verificata una tragedia per fortuna, perché il pilota e i due passeggeri hanno riportato solo lievi escoriazioni e un grande spavento.

Torino Today riferisce che l’aereo ultraleggero ha provato un atterraggio di fortuna in un prato a Castellamonte, nella zona del supermercato Penny Market di frazione Sant’Antonio, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 24 settembre 2023. Una delle due persone salve è rimasta incastrata, ma entrambe sono state soccorse e portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti, insieme ai sanitari, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ivrea, Bosconero e Castellamonte e i carabinieri della compagnia di Ivrea.

Soumahoro, chiesto processo per moglie, suocera e due cognati/ Raggiri con le coop su accoglienza migranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA