Incidente Frecce Tricolori Caselle: indagato il pilota/ Procura Ivrea: “Solo un atto dovuto”

L’incidente della Frecce Tricolori dello scorso weekend, che ha causato la morte di una bimba, ha portato le autorità ad aprire un’indagine e nelle scorse ore è giunta la notizia circa il primo iscritto sul registro, leggasi il maggiore Oscar Del Dò, pilota dello stesso velivolo. L’episodio si è verificato vicino a Caselle, Torino, ed ha causato il decesso di Laura Origliasso, bimba di soli 5 anni. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto fatto sta che il velivolo si è schiantato al suolo in una palla di fuoco 30 secondi dopo il decollo, forse per via della presenza di un uccello nel motore.

“Sono addolorato, sto solo pensando alla piccola Laura”, avrebbe detto lo stesso pilota delle Frecce Tricolore, parlando con i colleghi, così come si legge su SkyTg24.it. Il Corriere della Sera scrive che chi ha incontrato il militare nelle ultime ore, così come il generale Luigi Del Bene, alla guida del Cfo (comando delle forze da combattimento) di Milano, lo descrive “in buono stato fisico ma moralmente provato per la fatalità accaduta”. Il provvedimento di iscrizione sul registro degli indagati, come fanno sapere dalla procura di Ivrea, è un atto indispensabile per procedere con alcuni accertamenti tecnici irripetibili e non è dovuto ad accuse specifiche o ad attribuzioni di responsabilità.

INCIDENTE FRECCE TRICOLORI CASELLE: IPOTESI BIRD STRIKE

L’inchiesta procede per disastro e omicidio colposo: “Stiamo procedendo all’acquisizione di tutti i dati tecnici – le parole della procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione – per cercare di ricostruire nei dettagli quando accaduto”.

L’ipotesi più accreditata, come detto sopra, è quella di un bird strike, appunto l’impatto dell’aereo con uno stormo di uccelli che ha causato il malfunzionamento di un motore, obbligando il pilota a lanciarsi dall’aereo. In ogni caso l’inchiesta non sarà semplice ne tanto meno breve, bisognerà confrontare le comunicazioni audio dei piloti e le registrazioni della scatola nera, ed inoltre è probabile che vengano verificate le misure di sicurezza dell’aeroporto.

