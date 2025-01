Impegni di lavoro a fiumi, spunti interessanti in amore e la fortuna dalla vostra per quelli che sono gli aspetti economici: un primo posto più che meritato stando alle previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Toro 13-19 gennaio 2025. Una medaglia d’oro che vale tanto nella maratona di questa nuova carrellata di giorni che vi vede primeggiare in diversi aspetti non solo pratici ma anche introspettivi.

Amore, lavoro e soldi; l’ingordigia positiva di questa fase vi porta a primeggiare in tutti gli ambiti di riferimento. L’Oroscopo settimanale Toro 13-19 gennaio 2025 secondo le previsioni di Simon and the stars racconta di un momento decisamente lontano da quanto vissuto in chiusura dello scorso anno. Spesso relegati agli ultimi posti, spesso con l’umore sotto i piedi; ora si parte alla riscossa e con l’obiettivo di gettare le basi per un futuro quanto mai florido.

Previsioni Simon and the stars, Oroscopo settimanale Toro 13-19 gennaio 2025: Soddisfazioni in arrivo

Si parte subito forte, con la marcia più importante e impavida; arrivano le conferme tanto attese per alcuni aspetti che riguardano l’ambito professionale ma anche in amore non sono da escludere risvolti interessanti. Le previsioni di Simon and the stars – direttamente da Citofonare Rai2 – per l’Oroscopo settimanale Toro 13-19 gennaio 2025 raccontano di soddisfazioni importanti, di scenari tutti da vivere per ottenere le certezze tanto agognate.