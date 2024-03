Torreglia, Padova/ Finalista de Il Borgo dei Borghi 2024: tra collina, pianura e sorgenti naturali

Torreglia, provincia di Padova: il borgo in mezzo ai Colli Euganei

Tra le colline vulcaniche del Parco Naturale dei Colli Euganei, vi è il piccolo borgo di Torreglia, in provincia di Padova, che è stato selezionato come finalista dell’edizione de Il Borgo dei Borghi 2024 per la regione del Veneto. Equamente suddiviso tra collina e pianura, presenta una combinazione unica di bellezze naturali, storia e cultura, ideale per chi cerca tranquillità.

Naro, Agrigento/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2024: un gioiello che sovrasta la Valle del Paradiso

La porzione più alta e antica della cittadina è edificata attorno alla Chiesa di San Sabino, suo patrono. Nel corso dei secoli e, in particolare, attorno agli inizi del 1900, la comunità si trasferisce nella zona pianeggiante, ancora oggi cuore pulsante del borgo. Qui, è possibile ammirare la stupenda Torre dell’Orologio che si erge imponente sul paesaggio circostante. Le strette stradine lastricate e le vecchie case dai tetti di tegole rosse creano un’atmosfera davvero suggestiva. Vi è poi Villa dei Vescovi, residenza rinascimentale dei vicari di Padova. La villa, oggi sede di numerose e importanti eventi culturali e mostre d’arte, è circondata da un ampio parco all’italiana, con aiuole, fontane e sentieri da cui ammirare la campagna circostante.

Genga, Ancona/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2024: la magia delle grotte del'Appennino, uniche al mondo

Le Terme Euganee e la cucina veneta a Torreglia

Nelle vicinanze del borgo di Torreglia, protagonista di questa edizione de Il Borgo dei Borghi 2024, si estende l’incantevole oasi dei Colli Euganei, ove trascorrere interminabili ore all’aria aperta, all’insegna di escursioni, trekking e attività legate all’osservazione di flora e fauna locale. Non solo. Spingendosi nei punti più alti del sentiero, è possibile giungere all’Eremo del Monte Rua, fondato nel XIII secolo, simbolo di vita monastica, meditazione e contemplazione.

Torreglia è rinomata anche per le sue antiche Terme Euganee, dove, grazie alle acque calde e benefiche delle sorgenti naturali, si può godere di trattamenti rigeneranti davvero unici. Infine, nel borgo si possono degustare le prelibatezze della cucina veneta, tra cui i rinomati risotti, piatti a base di polenta e salumi locali, accompagnati dai pregiati vini della zona come il Soave e l’Amarone. Qui il video di Torreglia a Il Borgo dei Borghi 2024.

Fontainemore, Valle d'Aosta/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2024: il gioiello di Valle del Lys può vincere?

© RIPRODUZIONE RISERVATA