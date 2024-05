Torta “da macchina”, l’invenzione di una pasticceria di L.A/ “Così si possono mangiare i dolci guidando”

Un pasticciere americana ha inventato la torta da macchina, ovvero, la possibilità di mangiare una torta senza bisogno di stare seduto ad un tavolo, come se fosse street food. Dopo la pizza, i panini e tante altre sfioziosità, anche le nostre amate torte possono quindi essere quindi consumate in velocità, senza bisogno di mettersi comodi. Ad alcuni l’idea potrebbe far storcere il naso ma sicuramente non ad Heather Wong, una pasticciera americana che gestisce la Flouring, in quel di Los Angeles.

Come riferito dal portale Gambero Rosso, l’idea alla base delle torte da macchina è quella di appagare il languore alla guida. Il locale si trova nel quartiere di Chinatown di L.A ed entrandovi troverete dei rettangoli di torta quasi come fossero delle fette, avvolti in dei fogli di carta. Così facendo si evita di sporcare le dita: in poche parole si prende la fetta da sotto, avvolgendo con la mano l’involucro e la si morde, il tutto senza aver bisogno di forchette, coltelli o cucchiai, solo con le mani.

TORTA DA MACCHINA, L’INVENZIONE DI UNA PASTICCERIA DI L.A: MANGIARE IN AUTO RIDUCE LO STRESS

Secondo la pasticcera (cosa non provata) mangiare in auto ridurrebbe stress e ansia, di conseguenza ha deciso di allietare i suoi clienti con questa nuova prelibatezza. Heather Wong ha aperto la sua pasticceria durante la primavera del 2020, in piena pandemia «avevo bisogno di infornare per riempire la mia anima», ha spiegato al Los Angeles Times.

Nel corso della sua attività ha consegnato spesso e volentieri dolci a persone che attendevano nelle loro auto, magari durante una pausa pranzo, di conseguenza è nata l’idea di dare vita a delle torte pensate appositamente per i guidatori. Se ne trovano di ogni, da quella al cioccolato, a quella al cocco, passando per la carrot cake e al frutto della passione.

TORTA DA MACCHINA, L’INVENZIONE DI UNA PASTICCERIA DI L.A: “NE HO SEMPRE SENTITO LA MANCANZA”

Obiettivo, offrire ogni tipo di dolce anche in versione “automobilista”, per soddisfare le loro esigenze. Quello di mangiare in auto può essere considerata una tradizione tipicamente americana, come abbiamo imparato a vedere anche dai film fra bicchieroni di caffè giganti posizionati fra i sedili, ma anche poliziotti o agenti che sono soliti cibarsi con panini e patatine, e da qualche tempo a questa parte, anche le torte hanno fatto la loro comparsa nel menu da auto.

Chissà che prima o poi questa tradizione non arrivi anche in Italia, anche se la nostra cultura culinaria è completamente differente rispetto a quella a stelle e strisce. “Ho pensato che mettere insieme una scatola di dolci di modo che le persone potessero mangiare in macchina sarebbe stata una buona idea”, ha detto Wong che poi ha aggiunto: “Ho creato questa fetta di torta avvolta in un quadratino di pergamena per tenere in mano la stessa e mangiarla in macchina mentre guidi”, aggiungendo che la torta da macchina è una cosa che ha sempre amato ma di cui ha sempre sentito la mancanza.

