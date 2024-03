Torta mimosa, come nasce?/ La figlia di Adelmo Renzi: “Portata ad un concorso a Sanremo nel 1960”

Uno Mattina ha avuto stamane in studio Maria Rosaria Renzi, la figlia di Adelmo, il mastro pasticciere che ha inventato la torta mimosa, dolce notissimo in questo periodo in quanto celebra la festa della donna. Ma come è nato questo dolce così buono e nel contempo molto semplice? “La torta nasce nel 1960 a Sanremo – precisa la figlia di Adelmo Renzi – in occasione di un concorso di pasticceria, lui va con i suoi allievi e presenta una torta originale e si ispira alla fioritura della mimosa e a Sanremo, crea una torta originale”.

E ancora: “Usa tutti gli ingredienti che conosceva, tutti molto semplici come uova, zucchero. I sanremesi sono molto orgogliosi perchè è la città da cui tutto è nato. Lui però non vince il concorso, arriva secondo e gli danno comunque un tributo alla bontà della torta, fresca, originale e semplice, le altre erano torte molto monumentali. la torta mimosa è sempre stata questa”. E ancora: “Io mi occupo del negozio a Roma, la figura importante è quella di Paola (altra figlia di Adelmo ndr), Leonardo che sta con la zia e cerca di muovere i primi passi nell’azienda”.

TORTA MIMOSA, COME NASCE? “NON C’È NESSUN SEGRETO…”

Ma qual è il segreto della torta mimosa? “Nessun segreto, ciò che rende unica la nostra torta è che non è congelata, è fresca, molto semplice, preparata ogni giorno con ingredienti genuini e di qualità, latte intero, uova e zucchero, non abbiamo preparati”.

Leonardo Piras, il nipote di Adelmo Renzi, ha preparato la torta mimosa ed ha precisato come si è approcciato al mondo della pasticceria: “Fin da piccolo scorrazzavo nella cucina del suo ristorante, mi piaceva vedere la sua manualità, e mi sono ispirato lui, è una cosa davvero bella. Sono molto contento”. Siamo certi che in questi giorni saranno moltissimi coloro che andranno nelle pasticcerie ad acquistare le torte mimosa.

