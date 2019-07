Tortolì, incendio in Sardegna/ Video, la terra brucia da 12 ore, Canadair in azione

Un vasto incendio sta bruciando dal pomeriggio di ieri la zona di Tortolì, comune di circa 11 mila abitanti che sorge nella provincia di Nuoro, in Sardegna. In base alle ultime riferite dai colleghi dell’Unione Sarda, le fiamme non sono state ancora domate del tutto, e numerose squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo che ha interessato Lido di Orrì e Foxi Lioni: qui sono state danneggiate alcune abitazioni e distrutti numerosi ettari di macchia mediterranea e bosco. Per evitare il peggio, la prefettura locale ha dato ordine di evacuare alcuni dei camping della zona, nonché una decina di villette troppo a ridosso dei boschi e di case coloniche minacciate dalle fiamme. Come si può notare dal video che trovate pubblicato più in basso, i pompieri sono intervenuti anche con gli elicotteri per provare a contenere le fiamme che stanno bruciando tutto ciò che incontrano sul loro cammino ormai da 12 ore a questa parte.

TORTOLÌ, INCENDIO IN SARDEGNA, VIDEO

Oltre agli elicotteri i vigili del fuoco stanno impiegando anche tre canadair, il noto aereo giallo che sparge acqua sulle zone interessate dagli incendi, e i voli sono ripresi da stamattina alle ore 6:00, coordinati dal Posto di Comando Avanzato Interforze allestito a Tortolì e dall’Unità di crisi della prefettura di Nuoro, che ha organizzato le operazioni con i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale Regionale. Gianni Lampis, assessore all’Ambienta, è in costante contatto con Angelo Borrelli, capo della Protezione civile nazionale, come fa sapere l’Unione Sarda, per ricevere continuamente aggiornamenti sulla zona interessata dalle fiamme. Dopo una notte passata in rifugi d’emergenza, gli evacuati sono stati fatti rientrare nei campeggi sgomberati, e non si sono verificati dei feriti ad eccezione del responsabile di un agriturismo della zona che si era sentito male al vedere il fumo e il fuoco, e che era stato trasportato presso l’ospedale di Nuoro: l’uomo non versa in gravi condizioni. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELL’INCENDIO A TORTOLI’





© RIPRODUZIONE RISERVATA