Tory Lanez condannato a 10 anni di carcere/ Rapper colpevole per aver sparato a Meghan Thee Stallion

Tory Lanez condannato a 10 anni di carcere

Il rapper Tory Lanez è stato condannato a 10 anni di carcere per aver sparato all’artista e collega Meghan Thee Stallion. Nel 2020, Megan Thee Stallion (pseudonimo di Megan Jovon Ruth Pete) fu colpito da un colpo di pistola al piede. Della sparatoria fu accusato il rapper Tory Lanez che, lo scorso anno, una giuria di Los Angeles, aveva giudicato colpevole di tre accuse relative.

Secondo i media americani, oggi, sarebbe arrivata la svolta e la decisione del Tribunale che ha riconosciuto colpevole Tory Lanez condannandolo a 10 anni di carcere per i tre capi di cui era accusato.

Tory Lanez condannato: le parole di Stallion

L’aggressione a Megan Thee Stallion da parte di Tory Lanez sarebbe stata scatenata da una discussione come dichiarato dalla stessa Stallion che ha dichiarato di essere totalmente cambiata in seguito alla sparatoria e di non essere riuscita a tornare la stessa di sempre.

“Dopo quell’aggressione non sarò mai più la stessa. Da quando sono stata ferocemente colpita dall’imputato, non ho avuto un giorno di pace. Lentamente sto guarendo, ma no, non sarò mai più la stessa“, le parole della Stallion che, pur essendo guarita fisicamente, non è ancora riuscita a dimenticare l’accaduto. Come riporta Fanpage, inoltre, il procuratore George Gascon occupandosi del caso di Megan Thee Stallion ha ribadito quanto sia importante mettere in prima linea il tema della violenza contro le donne: “Il fatto che lei sia una donna molto nota ha permesso di puntare i riflettori sul problema della violenza contro le donne”

