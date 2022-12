Tory Lanez è colpevole: ha sparato a Megan Thee Stallion/ Rischia 22 anni di carcere

Il rapper Tory Lanez è stato giudicato colpevole dello sparo ai danni della star Megan Thee Stallion. A stabilirlo, come riferito dalla Bbc, è stata la giuria di Los Angeles secondo cui il cantante sarebbe condannabile per tre capi d’accusa, fra cui quello di assalto con un’arma semiautomatica: ora rischia fino a 22 di anni di carcere. L’episodio incriminato risale a due anni fa, il 2020, quando appunto Tory Lanez aggrediì in auto la collega Megan The Stallion, nota per successi come WAP, sparandole un colpo di pistola al piede. Lamez, il cui vero nome è Daystar Peterson, è stato condannato anche per ferite d’arma da fuoco semiautomatica inflitte e possesso di un’arma da fuoco carica e non registrata in un veicolo.

Al processo ha testimoniato anche Megan, che ha spiegato che Tory Lanez le avrebbe sparato per poi urlarle di ballare. Fortunatamente la ragazza non ha riportato gravi conseguenze dopo l’episodio, ma ha dovuto comunque subire un intervento chirurgico in quanto nel piede erano rimasti dei frammenti di proiettile. In ogni caso pare che alla base del gesto vi sia un astio fra i due, dei continui litigi che poi sono letteralmente degenerati quando Megan avrebbe insultato la musica di Tory Lanez.

TORY LANEZ COLPEVOLE DI AVER SPARATO A MEGAN THEE STALLION: “LA GIURIA HA CAPITO BENE”

A seguito della sparatoria il rapper era stato arrestato per poi essere rilasciato su cauzione, ma restando comunque ai domiciliari. L’artista ha sempre sostenuto la sua innocenza, ma evidentemente la giuria non gli ha creduto: il 27 gennaio 2023 il tribunale stabilirà gli esatti anni di carcere che il cantante dovrà scontare dietro le sbarre.

Parlando dopo la lettura del verdetto, uno degli avvocati di Megan Thee Stallion ha spiegato che la “la giuria ha capito bene. Sono grato che ci sia giustizia per Meg”. Secondo quanto riferisce la Bbc sembra che Peterson abbia offerto alla giovane artista un milione di dollari per tacere sull’aggressione, in quanto lo stesso le aveva spiegato di essere in libertà vigilata per un altro reato: inizialmente la cantante ha spiegato alla polizia di essersi tagliata i piedi sul vetro, per poi raccontare la verità.

