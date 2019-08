Tosca D’Aquino/ “Camilleri un maestro, aveva un carisma straordinario” (Io e te)

Tosca D’Aquino ospite di “Io e te” oggi. «Mi fa piacere poterla incontrare, è una primadonna dello spettacolo italiano. Conosce molto bene la televisione, il teatro e il cinema. Ha una bellissima carriera». Così l’ha introdotta Pierluigi Diaco, ma il conduttore ha evidenziato anche un altro aspetto della vita della sua ospite. «Negli anni è stata attraversata anche dalla fede». Nell’intervista su Raiuno ha cominciato però a raccontarsi da alcuni aspetti del suo carattere, a partire dalla sua solarità. «Io sono napoletana, quindi affronto la vita in un certo modo. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Mi ritengo un’artista, quindi vivo anche di malinconie, ma in generale sono solare». Una cosa che colpisce di Tosca D’Aquino è il fatto di essere stata “scoperta” più tardi dagli addetti ai lavori, nonostante abbia fatto tanta gavetta. «La mia fortuna è stata cominciare subito. Non avevo in mente di fare altro».

TOSCA D’AQUINO A IO E TE: IL RICORDO DI CAMILLERI

Tosca D’Aquino sapeva di voler fare l’attrice fin da bambina. «Puoi chiederlo ai chiunque. Ma è un lavoro precario, quindi è facile passare dal lavorare tanto al lavorare meno». L’attrice non ha mai avuto la sensazione di essere “arrivata”, ma quando partecipò a “Fantastico” e si vide con Pippo Baudo ebbe la consapevolezza di essersi realizzata. Fondamentale il sostegno dei suoi genitori: «Sono stati eccezionali, sempre presenti. Mi hanno sempre appoggiata, non hanno mai avuto alcun dubbio». A tal proposito ha raccontato che suo padre, che lavorava alla Sip, chiese il trasferimento a Roma per sostenerla nel suo sogno. La vita di Tosca D’Aquino è fatta anche di incontri importanti, come quello con Camilleri. «Come è stato? Fantastico. Aveva un carisma straordinario, è stato un maestro, un mentore». Il suo successo comunque è arrivato senza ostentare la sua fisicità. «Spesso si pensa che una bella donna non possa essere una comica, quindi è stata una bella soddisfazione riuscirci».

