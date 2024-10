Mauro Gabrielli e Massimo Martino: chi sono l’ex marito e il marito di Tosca D’Aquino

Tosca D’Aquino, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, è un’attrice di grande successo ma è anche mamma di due splendidi figli, Edoardo e Francesco, nati da due differenti relazioni. La vita privata dell’attrice l’ha vista inizialmente sposarsi con l’ex marito Mauro Gabrielli, ingegnere: il loro matrimonio è durato 7 anni e dalla loro unione è nato Edoardo nel 1999, prima della separazione quando il figlio era ancora piccolo.

“Con Mauro avevamo Edoardo piccolo: non ci siamo mai fatti la guerra“, aveva raccontato l’attrice in un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2016. “Grazie a questo equilibrio, non ho dovuto rinunciare al 50 per cento della vita di mio figlio, lui è potuto crescere con i nonni, e non con la tata. Una fortuna, soprattutto per una come me, madre molto fisica, che ha allattato a lungo“. Ora Tosca D’Aquino è felicemente sposata con il marito Massimo Martino, produttore cinematografico, con il quale è convolata a nozze nel 2013 dopo undici anni di convivenza: dalla loro unione è nato nel 2005 il figlio Francesco.

Tosca D’Aquino e i figli Edoardo e Francesco: “Hanno preso un altro percorso“

Dopo la separazione dal precedente marito, dunque, Tosca D’Aquino ha ritrovato l’amore al fianco di Massimo Martino. Un incontro avvenuto in maniera casuale e quando in realtà non cercava l’amore, poiché ancora scottata dalla precedente relazione naufragata. Parlando del suo attuale marito, nel corso dell’intervista a Vanity Fair l’ha così descritto: “So che Massimo è un uomo ‘nella misura mia’, come dice Eduardo De Filippo. Attento alle piccole cose. Se alle due di notte gli dico ‘Andiamo a mangiarci un gelato’, si veste e usciamo. Con una lettera appassionata mi chiese di sposarlo: ‘Te la senti di invecchiare insieme?‘“.

Tosca D’Aquino è così diventata mamma di due splendidi figli, Edoardo e Francesco, e parlando di loro a Generazione Z su Rai2 nel 2023 aveva rivelato: “Fortunatamente nessuno dei due ha un’esigenza artistica, se me lo avessero detto avrei sofferto tantissimo. Alla fine probabilmente avrei accettato, perché una madre che deve fare, però sono contenta che loro abbiano preso un altro percorso, un’altra strada perché trovo che questo lavoro sia molto difficile”.