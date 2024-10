Quando si parla di attitudine istrionica, di talento diversificato, non si può non pensare a chi nel mondo dello spettacolo è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori in innumerevoli ruoli e vesti. Un esempio è rappresentato da Tosca D’Aquino; una carriera divisa tra piccolo e grande schermo riuscendo sempre a conquistare pubblico e critica sia in qualità di attrice che di conduttrice. Ma chi è Tosca D’Aquino e quali sono le peculiarità della sua storia artistica?

Chi è Massimo Martino, marito di Tosca D’Aquino/ “E’ un uomo attento alle piccole cose…”

Come anticipato, Tosca D’Aquino vanta una luminosa carriera d’attrice che non poteva che essere plasmata dai primi passi a teatro. Da giovanissima arriva però la sua ‘volta buona’ sul grande schermo con il film Kinski Paganini; era il 1989 e l’attrice aveva solo 23 anni. Uno slancio che la portò poi a ricoprire ruoli ancora più iconici per pellicole ancora oggi considerate cult come “Il Ciclone” e “I Laureati”.

Tosca D’Aquino, dall’aneddoto su Massimo Troisi alla vita privata

Un sodalizio importante nella carriera d’attrice di Tosca D’Aquino è con il grande e compianto Massimo Troisi. Con il collega napoletano ha condiviso il set de “Capitan Fracassa” e, intervistata da Il Mattino, ha rivelato un simpatico aneddoto. “Recitavo nel ruolo della sua fidanzata; una volta venne mia madre sul set e lui le disse: ‘Signò, comm’è bella vostra figlia’. Quante risate con tutto il cast!”.

Notevole anche il contributo televisivo di Tosca D’Aquino; non solo in qualità di attrice ma anche come opinionista e soprattutto conduttrice. Un esempio è rappresentato dalla conduzione dello Zecchino d’Oro nel 2005; nel 2017 ha invece trionfato nella versione vip di Bake Off Italia. Ma cosa sappiamo invece della vita privata di Tosca D’Aquino? Dopo il primo matrimonio durato sette anni con Mauro Gabrielli – relazione dalla quale ha avuto il suo primo figlio Edoardo – nel 2013 è convolata a nozze per la seconda volta con il produttore Massimo Martino dando alla luce il suo secondo figlio, Francesco.