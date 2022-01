Tosca D’Aquino/ L’ex Mauro Marinelli e il marito Massimo Martino “Uomini eccezionali”

Tosca D’Aquino è la nuova ospite di Amadeus ai Soliti Ignoti, il game show del preserale di Rai 1. La celebre attrice cercherà di indovinare il parente misterioso e assicurarsi il montepremi da devolvere in beneficenza. Star di molti film noti, Tosca D’Aquino nella vita privata è legata dal 2013 a Massimo Martino, che non è però il suo primo marito. Prima di lui c’è stato l’ingegnere Mauro Gabrielli, da cui ha avuto suo figlio Edoardo.

“Non sono una collezionista di mariti, – ha tenuto a precisare in un’intervista rilasciata qualche anno fa a Vanity Fair – per me lasciare è stato un trauma enorme, e con quell’unica motivazione – l’amore sì, ma spento – chiunque al posto mio sarebbe rimasto. Se non avessi incontrato una grande storia, non avrei avuto l’energia di ricominciare”, ha raccontato l’attrice.

Tosca D’Aquino e il rapporto col marito Massimo Martino

Questo grande amore a cui accenna Tosca D’Aquino è proprio Massimo Martino, un uomo che ha definito “Attento alle piccole cose” ma anche ai piccoli, romantici gesti. Tosca D’Aquino, d’altronde, ha tenuto a sottolineare di aver avuto al suo fianco solo “uomini eccezionali”, spiegandosi poi con queste parole: “Perché ho avuto un padre eccezionale: lavorava in Sip (la vecchia Telecom, ndr), chiese il trasferimento per potermi seguire mentre coltivavo la mia passione, senza costringermi a fare la lavapiatti. Se il modello che hai è buono, non è vero che cerchi la sua copia, solo non finisci da disgraziata piena di rapporti tristi”.

