Tosca D’Aquino/ “Sono una madre aperta, i miei figli rispettano la mia professione”

Tosca D’Aquino tra gli ospiti della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. L’attrice è reduce da un piccolo incidente: si trovava in via Barletta, traversa di viale Giulio Cesare, a Roma quando improvvisamente è caduta in una buca presente sul marciapiede. L’attrice ha raccontato quanto successo su Instagram dove ha postato una foto con tanto di piede fasciato e steccato. “Voglio ringraziare il Comune di Roma per questo bel regalo che mi ha fatto” – ha scritto l’attrice che ha poi aggiunto – “è una brutta distorsione alla caviglia, cadendo in una fantastica buca sul marciapiede! Scandaloso! Se cadeva una vecchietta era morta! Ed avevo anche le scarpe da ginnastica!”.

Un bruttissima caduta che poteva costare molto cara ad una persona di diversa età come ci ha tenuto a precisare l’attrice: “una buchetta al centro del marciapiede, una caduta terribile. Non riuscivo ad alzarmi ma non ho chiamato l’ambulanza, né fatto denuncia tanto mi hanno detto che al Comune ne arrivano a iosa, la gente ci muore nelle buche. Così ho voluto denunciare sui social. Solo al mattino, vista la gamba gonfia, sono andata a Villa Stuart dove me la sono cavata con una distorsione alla caviglia e lo stiramento del collo del piede. Siamo a Roma mica nella foresta: basta, aggiustatele le strade. Tanti mi hanno chiamata per dirmi che anche loro si sono “scassati” i piedi a Roma, pure più giovani. Insomma mi è andata bene”.

Tosca D’Aquino mamma: “con i miei figli sono severa”

Tutto è bene quel che finisce bene. E’ il caso di Tosca D’Aquino che, dopo il brutto incidente, è pronta a tornare in televisione. Attrice e conduttrice di successo, Tosca è anche una mamma a tempo pieno di due bellissimi figli. Intervistata da zerkalospettacolo.com, l’attrice ha raccontato il suo ruolo di madre: “tutti pensano che facendo l’attrice ci si diverte con me, invece a casa Tosca è la Merkel in persona. Con i miei figli sono severa, forse perché viaggiando spesso ho sempre voluto per loro una routine ben precisa, che va dallo studio allo sport al rispettare gli orari”. Una madre servire, ma attenta anche ai bisogni dei suoi amatissimi figli come ha sottolineato: “sono una madre aperta, ma cerco di dare un’educazione improntata al rispetto, come i miei genitori hanno fatto con me. Poi, certo, so essere anche carina e amorevole come tutte le mamme”. Infine parlando proprio di come i figli vivono il suo lavoro di attrice ha aggiunto: “rispettano la mia professione, non vivono di fascinazione. Hanno visto quasi tutti i miei lavori e spesso mi dicono cosa è andato bene e cosa meno. A differenza delle figlie femmine, i miei ragazzi mi vedono sempre bella e senza cellulite, il che mi riempie ancor più di gioia”.

