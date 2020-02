Tosca e Silvia Perez Cruz, duetto Sanremo 2020/ “Piazza Grande” omaggio a Lucio Dalla

Tosca è pronta a calcare nuovamente il palcoscenico del Festival di Sanremo 2020 dopo la prima esibizione di “Ho amato tutto”, il brano portato in gara nella 70esima edizione della kermesse canora. Una performance che non è passata affatto inosservata, visto che la cantante ed attrice ha conquistato critica e pubblico. Tantissimi i tweet dedicati alla cantante: “la canzone di #Tosca è bellissima” scrive un utente, mentre un altro precisa “Ho amato tutto di “Ho amato tutto”!”. C’è chi grida al capolavoro: “la canzone di #Tosca è bella, ma soprattutto, interpretata con classe” oppure “la poesia delle parole, i colori della voce calda, la musica che incornicia una interpretazione magistrale: wow #Tosca! Questa sì che è una canzone che resta!L’attimo fatale in cui mi sono arresa…”. Un risultato davvero importante condiviso anche dalla giuria demoscopica che ha piazzato l’interprete al quarto posto nella classifica parziale della seconda serata e all’ottavo posto nella classifica generale dei 24 big artisti in gara.

Tosca omaggia Lucio Dalla con Silvia Perez Cruz nella serata Sanremo 70

Tosca e Silvia Perez Cruz si esibiranno in un toccante duetto in occasione del Festival di Sanremo 2020; sul palco del teatro “Ariston”, infatti, rivivrà per una notte il mito del compianto Lucio Dalla. Le due cantanti interpreteranno uno dei più grandi successi di sempre dell’artista bolognese, “Piazza Grande”, che verrà sicuramente rispettato in tutte le sue caratteristiche fondanti , poiché Tosca conosce molto bene e ama il mondo cantautorale di Dalla, avendo collaborato con lui più volte in passato e duettando addirittura insieme a lui nel 1996 nella canzone “Rispondimi”. Addirittura, la stessa Tosca ha interpretato più volte canzoni scritte in esclusiva per lei proprio da una delle voci felsinee più amate di tutte le epoche. Le tonalità delle due cantanti sono molto simili e il duetto dovrebbe pertanto risultare omogeneo, raffinato ed emozionante, edificato sull’abbinamento fra voce e strumenti musicali, proprio come richiede l’esecuzione di un brano particolare e potente come questo, strutturato sulla falsariga del fado portoghese, in termini di dialogo tra voce e chitarra acustica.

Silvia Perez Cruz, chi è la cantante del duetto con Tosca

Tosca e Silvia Perez Cruz, dicevamo. Un duetto inedito al Festival di Sanremo e che viene permeato da mille curiosità, anche in virtù della scarsa fama di cui gode l’artista iberica nel nostro paese. Perez Cruz è musicista, sassofonista e pianista, nonché una cantante molto versatile e laureata in voce jazz, che ha sperimentato dal 2001 al 2011 tutti i tipi di canto: dal funky al jazz, dal flamenco al pop, conquistando nel 2012 il premio “Gaudì” per la migliore musica originale e il premio “Goya” per la miglior canzone. Il suo ultimo album è stato “Vestida de nit”, uscito nel 2017, nel quale ha rivisto e riproposto al pubblico classici propri e di altri autori, combinandoli con brani inediti e facendosi accompagnare dal suono di un quintetto d’archi. La promozione dell’album è sfociata in un tour internazionale che ha riscontrato grande successo in Spagna, Francia, Argentina, Portogallo, Cile e Uruguay. Curiosità: ha già cantato con artisti italiani. È accaduto con Gino Paoli e Stefano Bollani e ha partecipato al “Bergamo Jazz” nel 2018. Ora, la grande chance di cantare a Sanremo e di farsi apprezzare anche dal pubblico del nostro Paese.



