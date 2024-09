COME STA TOTÒ SCHILLACI: GLI AGGIORNAMENTI

Sono stabili le condizioni di Totò Schillaci, ricoverato nel reparto di pneumologia all’ospedale Civico di Palermo a causa di una recidiva del tumore al colon che lo aveva colpito. Tuttosport precisa che però il quadro clinico dell’ex attaccante di Juventus e Inter resta grave, citando la direzione sanitaria della struttura ospedaliera. Questo l’aggiornamento in merito alla salute dell’ex calciatore, dopo il comunicato della famiglia che sui social aveva precisato che è tenuto sotto controllo in maniera costante dall’équipe di medici.

Nel frattempo, sta cercando di proteggere la sua privacy, visto che i pazienti e i loro parenti sono accorsi per sincerarsi personalmente sulle sue condizioni di salute, quindi si è deciso di pubblicare un messaggio social per fermare le indiscrezioni prive di fondamento che iniziavano a circolare, anche perché il 59enne combatte da tempo contro un tumore che però si sarebbe ripresentato dopo le terapie e le operazioni a cui si era sottoposto.

Infatti, nel marzo scorso al Corriere della Sera aveva parlato della malattia per la quale era stato sottoposto a due interventi: «Non ho più il retto e lo sfintere. Però tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema».

TOTÒ SCHILLACI RICOVERATO: I MESSAGGI DI BAGGIO E DONADONI

Anche sui social cresce l’ansia per le condizioni di salute di Totò Schillaci, con l’hashtag #forzatotò che è finito in tendenza tra foto d’epoca, video dei suoi goal più belli, soprattutto quelli con la maglia della Nazionale, ma ovviamente ci sono anche parole di incoraggiamento, tributi e omaggi per esprimere affetto nei confronti dell’ex calciatore. Nel frattempo, il mondo del calcio e i tifosi si stringono attorno all’ex bomber di Italia ’90.

Ad esempio, un gruppo di tifosi si è ritrovato davanti al reparto di pneumologia dove è ricoverato per esprimergli la loro vicinanza. Roberto Baggio ha condiviso un post con tre foto con l’amico: «Forza Totò, fai un’altra magia», gli ha scritto il Divin codino. Ma è intervenuto anche Roberto Donadoni, che ha giocato con Schillaci ai Mondiali ’90: «Siamo tutti in apprensione, mi auguro che tutto si risolva per il meglio», ha dichiarato a Rai Radio 1.