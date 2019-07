TOTO’ SCHILLACI, LITE SPOGLIATOI ROBERTO BAGGIO/ “Gli ho dato una testata, ma…”

Totò Schillaci a Non Disturbare di Paola Perego è tornato a parlare della lite avvenuta negli spogliatoi con Roberto Baggio. Un’episodio di cui ancora oggi il capocannoniere italiano non va fiero, successo per una serie di motivi, ma che non hai mai intaccato il rapporto di stima ed amicizia presente tra i due ex campioni della Nazionale Italiana. Parlando di Baggio, Schillaci ha precisato: “è stato il miglior giocatore italiano, non esistono più giocatori come lui” prima di tornare su questo episodio avvenuto negli spogliatoi di Torino quando entrambi giocavano ancora con la Juventus. “Attraversavo un periodo negativo, venivo da una separazione, i tifosi mi contestavano, e mi ha trovato nello spogliatoio una mattina che stavo leggendo il giornale” racconta Schillaci ricostruendo la dinamica dello scontro.

Totò Schillaci lite con Roberto Baggio: “una volta facemmo a cazzotti”

Durante un’intervista rilasciata a Premium Calcio, Totò Schillaci ha ricordato la vicenda della lite avvenuta negli spogliatoi con Roberto Baggio. “Io e Roby siamo diventati amici. Dividevamo la stessa camera, lui parlava poco, io niente. Eppure, nonostante questo, una volta facemmo a cazzotti: anzi, fui io a rifilargli un pugno” ha rivelato l’ex bomber che ha specificato come sia arrivato a fare un gesto del genere. Tutto è nato per un semplice sfottò tra compagni di squadra. “Lui, giocando, cercava di colpire il giornale con il piede, e mi sfiorava il viso. Io gli dicevo di smetterla, perché stava rischiando di farmi male” ricorda Schillaci che, stanco del preservare del compagno ad un certo punto reagisce: “mi sono alzato in piedi e gli ho dato una testata”. Un colpo secco di cui l’ex campione si è pentito subito. Anzi, ancora oggi, ricorda quel momento come “l’unico episodio che ha macchiato” la sua vita da professionista. Dopo la lite però Roberto Baggio e Totò Schillaci hanno subito chiarito la cosa: “Per fortuna, la cosa si chiuse lì, abbiamo cancellato questo episodio” ha raccontato a Sicilia On line.

Totò Schillaci: “non mi piace la violenza e sono amico di tutti”

In merito alla lite avvenuta negli spogliatoi con Roberto Baggio, Totò Schillaci ha voluto precisare: “io sono una persona molto tranquilla e disponibile, non mi piace la violenza e cerco di essere amico di tutti”. Può capitare a tutti di perdere la pazienza e fare un gesto irresponsabile che per fortuna non ha minato il rapporto di amicizia esistente tra i due ex bomber. “Siamo rimasti grandi amici lo stesso, e questo episodio lo abbiamo cancellato” ha confidato Schillaci a Sicilia On line.



© RIPRODUZIONE RISERVATA