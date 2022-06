Toto-tracce Maturità 2022, prima prova/ Ultime notizie: Svevo, Levi, giovani e guerra

MATURITÀ 2022, ULTIME NOTIZIE TRACCE PRIMA PROVA: AUTORI E TEMI

La prima prova della Maturità 2022 si svolgerà domani, mercoledì 22 giugno, quindi queste sono ore calde sul fronte toto-tracce. Ormai è diventato un rito collettivo, radicatosi anche grazie al web e ai social. Entriamo allora nel merito delle previsioni e delle ipotesi. Gli autori papabili per le tracce della prima prova riguardanti quindi il tema letterario sono sostanzialmente gli stessi. Fra gli autori di prosa dell’800, le aspettative riguardo le tracce della prima prova della Maturità convogliano su Giovanni Verga, anche per l’anniversario della nascita che ricorre nel 2022. C’è poi Gabriele D’Annunzio, a cavallo di due secoli e dei generi letterari. Non può mancare Alessandro Manzoni.

Per il Novecento c’è l’evergreen Luigi Pirandello, ma a proposito di grandi classici ci sono Italo Svevo e Primo Levi. Dalla prosa passiamo alla poesia per il toto-tracce della prima prova della Maturità 2022. In lizza due autori: Giovanni Pascoli e Giuseppe Ungaretti, diversi tra loro ma entrambi esploratori dell’anima umana. Tra i due però il secondo è uscito più volte tra le tracce della prima prova della Maturità. Il terzo è Eugenio Montale.

TOTO-TRACCE MATURITÀ 2022: QUELLE PIÙ GETTONATE

Il tema della Maturità 2022 sarà l’ultima produzione scritta del quinquennio per gli studenti. Ma non c’è solo l’analisi del testo per la prima prova. C’è il tema di attualità: la maggior parte degli studenti si aspetta una traccia sulla guerra in Ucraina o una che voglia commemorare i trent’anni dall’assassinio dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel toto-tracce le più gettonate anche le storie di successo dell’eccellenza italiana nello sport, con le vittorie italiane, e nella musica, col trionfo dei Maneskin in tutto il mondo.

Peraltro, la band è un simbolo di giovani che ce l’hanno fatta con impegno e sacrificio. Ma tra le tracce in lizza per la prima prova in lizza c’è pure la crisi energetica in corso. Non sono mancate le interlocuzioni tra studenti e professori in vista della prima prova della Maturità 2022, e in particolare delle tracce. I docenti non si sono sbottonati, ma per aiutare gli studenti hanno fornito argomenti su cui ripetere e prepararsi. Se ciò è sufficiente o se invece ci saranno sorprese, lo scopriremo solo domani con l’inizio dell’Esame di Stato.











