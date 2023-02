Totti e Ilary Blasi, botta e risposta sui social/ Lei con Bastian, lui con Noemi…

Francesco Totti e Ilary Blasi: le ultime mosse social

Il gossip passa attraverso i social e, così, Francesco Totti e Ilary Blasi non esitano a condividere foto di quella che è la loro nuova vita. In attesa di concludere gli aspetti legali della separazione arrivata dopo 17 anni di matrimonio, Ilary e Totti stanno portando avanti le rispettive vite che, ormai, hanno intrapreso due strade differenti. Totti, infatti, ha ufficializzato la mesi la sua storia con Noemi Bocchi con cui ha aperto un nuovo capitolo della sua vita sentimentale mentre Ilary, dopo aver trascorso la prima estate da single, sembra aver ritrovato l’amore accanto all’imprenditore tedesco Bastian.

Ad ufficializzare la storia con Bastian è stata la stessa Blasi condividendo sul proprio profilo Instagram foto e video del weekend a Parigi che ha trascorso con Bastian taggandolo anche nelle foto. Le novità, però, non finiscono qui.

Totti e Ilary Blasi, le ultime mosse social

Ilary Blasi e Bastian trascorrono sempre più tempo insieme e, dopo un weekend in montagna insieme alla sorella e al cognato di lei, avrebbero scelto Roma per condividere altro tempo insieme. La presenza a Roma di Bastian sarebbe stata segnalata da Deianira Marzano che ha condiviso i messaggi dei followers che avrebbero visto Bastian nella Capitale. Contemporaneamente è arrivata la contromossa di Totti che, tra le storie del proprio profilo Instagram, per la prima volta, ha pubblicato una foto di Noemi accompagnando il tutto dalla canzone di Nek: “Basta uno sguardo”.

Totti e Ilary, dunque, sono sempre più lontani e felici con i rispettivi, nuovi partner. Dopo l’importante gesto di Totti per Noemi, arriverà anche quello di Ilary per Bastian?

