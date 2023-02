Totti e Ilary Blasi, dal giudice per Rolex e borse/ Il retroscena sui 10 orologi

Francesco Totti e Ilary Blasi, udienza per “riappropriazione al possesso”

A dispetto delle recenti notizie che parlavano di una sorta di riappacificamento civile tra Francesco Totti e Ilary Blasi, continua la querelle giuridica tra i due. Nelle scorse ore la presentatrice e il calciatore si sarebbero confrontati in tribunale su una questione già trattata dai media nelle scorse settimane. La discussione giuridica ha avuto come oggetto la richiesta della presentatrice di riavere alcuni oggetti di valore, come sciarpe e borse, a suo dire ancora in possesso dell’ex marito.

Dopo l’udienza in tribunale, Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno rilasciato alcuna dichiarazione rimandando tutto all’esito della disputa legale. Nessuna parole anche da parte del legale del calciatore, Antonio Conte, mentre l’avvocato della conduttrice ha offerto un brevissimo commento: “Siamo nelle mani dei giudici“. L’oggetto del contendere, come già anticipato, sarebbero alcuni oggetti richiesti dalla Blasi e a suo dire sottratti da Francesco Totti. Quest’ultimo, di risposta, avrebbe avanzato la medesima pretesa in merito alla presunta sottrazione della sua collezione di Rolex.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la collezione di Rolex sottratta al calciatore

La disputa legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi nasce infatti da una curiosa diatriba legata ad alcuni oggetti di valore di reciproca appartenenza. Nello specifico, pare che alcune settimane fa la conduttrice avesse appunto chiesto la restituzione di alcune scarpe, borse e sciarpe, trovando però come risposta la medesima accusa da parte del calciatore. Secondo quanto raccontato dal calciatore al Corriere della Sera, l’ex moglie avrebbe infatti preso dalla cassetta di sicurezza l’intera collezione di Rolex dell’ex numero 10 della Roma, conservati nella villa situata a Roma.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono dunque ritrovati davanti ai giudici per la medesima istanza, con l’obiettivo di riavere il prima possibile i rispettivi oggetti dichiarati come propri. Nel frattempo, si attendono sviluppi anche sul prossimo step giuridico che riguarda invece strettamente il rapporto matrimoniale. I due infatti si incontreranno nuovamente in sede legale a marzo per discutere della separazione. La possibilità che si arrivi ad un accordo consensuale non è esclusa, salvo nuove ruggini tra i due che potrebbero complicare ulteriormente la stabilità di un rapporto pacifico anche dopo la fine del matrimonio.











