Totti e Ilary Blasi: scontro in tribunale/ Udienza segreta: nessuna mediazione dopo…

Francesco Totti e Ilary Blasi: nuova udienza in tribunale

Francesco Totti e Ilary Blasi, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si sarebbero ritrovati in tribunale per la seconda, segretissima udienza per la separazione. Stando a quello che riporta il quotidiano sportivo, tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice non ci sarebbe alcuna possibilità di arrivare ad una mediazione. Scontro aperto, dunque, per gli ex coniugi? Ad accentuare lo scontro sarebbero state le ultime cronache di gossip. In particolare, Totti sarebbe furioso per le foto di Bastian Muller, il nuovo fidanzato della Blasi, con la figlia Isabel.

Le immagine pubblicate dal settimanale Chi con il titolo “Prove di famiglia” avrebbero mandato su tutte le furie l’ex calciatore. Altro tassello che non sarebbe stato digerito da Totti sarebbe la presenza di Bastian Muller nella villa dell’Eur in cui avrebbe trascorso anche la notte.

Francesco Totti e Ilary Blasi: nessun accordo per la separazione?

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dunque, sarebbe davvero lontana la possibilità di trovare un accordo per la separazione. Stando a quello che riporta il Corriere dello sport, l’avvocato Conte, legale di Totti, avrebbe depositato una memoria difensiva da 120 pagine per la separazione.

I due ex coniugi, dunque, dovrebbero continuare a darsi battaglia su due fronti: l’affidamento dei figli Christian, Chanel e Isabel e le rivendicazioni da un lato dei Rolex e dall’altro dei gioielli. L’ex coppia, dunque, riuscirà a trovare un accordo o la battaglia legale continuerà dopo aver messo un punto definitivo al matrimonio e aver totalmente voltato pagina?

