Totti e Ilary, salta accordo per la separazione/ Avvocati al lavoro ma “si va verso una lunga battaglia”

Ilary Blasi e Francesco Totti, accordo saltato e nuovi problemi per i due ex coniugi

L’accordo per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti pare sia ancora un miraggio. I due dopo essersi goduti le vacanze natalizie all’estero con i nuovi rispettivi compagni sono tornati in Italia e si preparano all’incontro che, come rivelato nei giorni scorsi, è previsto in tribunale per marzo. I rispettivi avvocati sono a lavoro senza sosta; hanno cercato di trovare un accordo anche nei giorni di vacanza ma, a quanto pare, tutto è saltato.

Totti e Ilary Blasi, fissata l'udienza per la separazione/ In tribunale a marzo ma l'accordo è ancora lontano

A rivelarlo è il settimanale Oggi che non svela quali siano state le precise motivazioni di questo buco nell’acqua, anche se pare siano diverse. Non ci sono certo le conferme in merito, tra i motivi dell’accordo saltato ci sarebbero anche le segnalazioni fatte da Bankitalia all’Antiriciclaggio in merito ad alcuni bonifici di Totti.

"Ilary Blasi non ha denunciato Totti ad antiriclaggio"/ Il legale smentisce le accuse

Totti e Ilary, perché l’accordo è saltato e cosa accade ora

L’udienza in tribunale è dunque stabilita per il 14 marzo 2023, giorno in cui Totti e Ilary, affiancati dai rispettivi avvocati, sveleranno se un accordo è stato o meno trovato in questi mesi. Qualora così non fosse, e dunque l’udienza si concludesse con un nulla di fatto sulla separazione, prenderebbe concretezza l’ipotesi che tra i due si avvii una lunga battaglia legale. Ciò vuol dire che si arriverebbe ad anni di confronti e scontri tra i due coniugi. Una possibilità che i rispettivi avvocati cercheranno tuttavia di evitare grazie al lavoro di questi mesi.

