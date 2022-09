“Totti e Ilary separati in casa già da un anno”/ Nuovi retroscena sull’addio: “Tra i due andava male ma…”

Totti e Ilary separati in casa già da un anno? L’ultima indiscrezione

Non si arrestano le indiscrezioni sulla separazione dell’anno. L’estate giunge al termine ma Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad essere i protagonisti assoluti del gossip. Dopo i ‘no’ che l’ex calciatore avrebbe dato alla moglie in merito alle condizioni della separazione, oggi è Repubblica a lanciare nuove indiscrezioni sull’ex coppia. In particolare la fonte racconta di problemi esistenti già molto tempo prima l’annuncio della separazione.

“Francesco Totti e Ilary Blasi hanno vissuto separati in casa per mesi e mesi, poco meno di un anno. – si legge in un articolo pubblicato oggi, che aggiunge – A rivelarlo sono fonti vicine alla (ormai ex) coppia d’oro di Roma.” I due, quindi, sarebbero in crisi da tempo ma avrebbero cercato di rimanere insieme per il bene della famiglia.

Totti e Ilary, nuovi dettagli sulla separazione

Repubblica infatti aggiunge: “Tra i due – è la ricostruzione – non andava bene da un bel po’, probabilmente a causa di alcuni messaggi trovati sul cellulare della conduttrice tv. Ma l’amore nei confronti dei tre figli ha spinto il Pupone e la moglie a provare ad andare avanti.” Questo però non è servito ad aggiustare le cose tra i due e quelle che inizialmente erano crepe sono poi diventate fratture insanabili. “[…] i continui tentativi di riappacificarsi si sono rivelati un grande fiasco. Alla fine, dopo qualche mese, l’ex capitano giallorosso si è allontanato per rifugiarsi tra le braccia di Noemi Bocchi”, fa sapere sul finale la fonte dell’indiscrezione.

