Totti e Ilary separazione: “In aula verranno fuori rivelazioni shock”/ “Tensione alta tra i due ex”: lo scoop

Ilary Blasi e Francesco Totti, novità sulla separazione: "Rivelazioni shock in aula"

Il 14 marzo Ilary Blasi e Francesco Totti si ritroveranno faccia a faccia in tribunale per parlare di separazione. Prima però bisognerà trovare un accordo tra le due parti che, a quanto pare, è al momento ancora lontano. Non mancano però aggiornamenti in vista dell’attesa data e a darli è il settimanale Nuovo nel numero in edicola oggi 26 gennaio 2023.

“In aula verranno fuori rivelazioni shock”, è l’indiscrezione che avrebbe rilasciato al settimanale una ‘gola profonda’ che preferisce rimanere anonima. E non è tutto, perché si legge: “C’è alta tensione tra i due ex, che nel periodo delle feste hanno voltato pagina nelle loro rispettive vite private, ignorandosi cordialmente e trascorrendo le ferie con i nuovi partner”.

Totti e Ilary, i rapporti oggi: "Gelo tra i due ex"

Se Francesco Totti è infatti felice al fianco di Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Bastian Muller, con il quale ha trascorso giorni romantici a Parigi solo la scorsa settimana. “È un uomo che le fa palpitare il cuore”, ha rivelato una fonte al settimanale in merito a Bastian.

E tornando a parlare della separazione dell’anno, le indiscrezioni continuano. “La negoziazione non è facile. Sul piatto ci sono immobili, società, fiumi di denaro. E le due parti non sono in sintonia su nulla. L’idea di una pace amichevole appare ben lontana. – si legge ancora su Nuovo, che conclude – Oggi tra i due ex è sceso definitivamente il gelo, quello che sta portando alla battaglia finale”.

