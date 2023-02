Totti e Noemi Bocchi, altro che crisi/ Pizzicati a cena in un romantico ristorante…

Francesco Totti e Noemi Bocchi: nessuna crisi

Dallo scorso luglio, dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Ilary Blasi, Francesco Totti è uscito ufficialmente allo scoperto con Noemi Bocchi con cui si è anche concesso un viaggio a Capodanno in compagnia dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Una storia che la coppia vive alla luce del sole e che è sempre protagonista delle pagine di gossip. Negli scorsi giorni si sono diffusi rumors secondo i quali tra Totti e Noemi ci sarebbe già una crisi.

Voci che si sono diffuse contemporaneamente alla scelta di Ilary Blasi di uscire allo scoperto con il nuovo fidanzato, l’imprenditore Bastian. La notizia della presunta crisi di coppia dell’ex capitano della Roma ha rapidamente fatto il giro del web, ma a smentire il gossip è Deianira Marzano.

Francesco Totti e Noemi Bocchi beccati a cena

Nessuna crisi per Francesco Totti e Noemi Bocchi che continuano a godersi la loro storia d’amore provando a non esporsi troppo per proteggere la loro privacy e quella dei rispettivi figli. Deianira Marzano, così, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato le foto della coppia pizzicata a cena in un ristorante di Roma.

Clima sereno tra l’ex capitano della Roma e la compagna con cui sta progettando il futuro. Dopo vent’anni vissuti accanto ad Ilary Blasi, Totti ha aperto un nuovo capitolo della sua vita sentimentale con Noemi con cui appare sereno e felice. Sia Totti che Ilary, dunque, sembrano aver archiviato il matrimonio e voltato definitivamente pagina come potete vedere cliccando qui.

