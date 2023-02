Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati?/ Indizi social lanciano l’allarme: c’entrano Ilary Blasi e un anello

Francesco Totti e Noemi Bocchi in crisi? Spuntano indiscrezioni e indizi

Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano in modo prepotente sotto i riflettori del gossip. Le indiscrezioni che circolano negli ultimi giorni parlano infatti di crisi per la coppia che starebbe addirittura per dirsi addio. “Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati, la loro storia è già al capolinea”, dicono infatti alcune voci che, al momento, non trovano conferma ufficiale. Tanti, d’altronde, gli indizi scoperti o rivelati da persone che sarebbero vicine alla coppia.

Il primo palese indizio è l’assenza di scatti social, solitamente primo campanello d’allarme quando si parla di coppie così popolari. L’ultima foto postata da Noemi Bocchi con Francesco Totti risale a novembre 2022, poi da allora più nulla se non qualche sporadico momento condiviso nelle stories. Ma è solo la punta dell’iceberg visto quanto trapelato nelle ultime ore.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, rottura vicina? Dall’anello sparito al pensiero a Ilary Blasi

È Repubblica a parlare di un ‘secondo indizio’ di questa criti tra Totti e Noemi Bocchi, scrivendo che “l’ex capitano giallorosso non indossa più l’anello uguale alla compagna. O, meglio, ‘lo indossa solo in alcune occasioni”‘, dicono fonti vicine a Totti sui social. Quelle dove lui potrebbe essere visto, riconosciuto e fotografato.”

C’è però un’ultima e più eclatante indiscrezione di questa presunta crisi tra l’ex Capitano della Roma e la sua nuova compagna: pare infatti che “Totti, capito che Noemi Bocchi non è la persona giusta, vorrebbe tornare con Ilary Blasi.”, scrive infatti la fonte. Voce, quest’ultima, che va chiaramente presa con le pinze, anche perché Ilary appare ormai serena al fianco del nuovo compagno Bastian Muller. Di certo il tempo porterà tutte le risposte su questa intricata vicenda.

