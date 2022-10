Totti e Noemi Bocchi, cena in famiglia con i figli/ Sorrisi, sguardi languidi e…

Francesco Totti e Noemi Bocchi: arriva la cena di famiglia

Dopo dieci mesi d’amore e l’ufficializzazione della storia, Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più. Oltre a sfoggiare lo stesso anello, simbolo del loro amore, l’ex capitano della Roma e la nuova compagna, si concedono una cena in famiglia. Presso il ristorante Assunta Madre, situato nel centro di Roma, Totti e Noemi hanno cenato con gli amici, ma soprattutto con i figli. Se alla festa del 46esimo compleanno di Totti c’erano i figli più grandi dell’ex calciatore ovvero Christian e Chanel, a cena, c’era anche Isabel, la figlia più piccola di Totti e Ilary che, nelle foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola dal 12 ottobre, appare prima in compagnia del papà e di Noemi e poi tra le braccia di Totti mentre lasciano il ristorante.

A cena, inoltre, erano anche presenti i figli di Noemi per una cena formato famiglia che segna ufficialmente l’inizio della nuova vita di coppia dei due. Dopo cena, inoltre, i due con i figli si intrattengono con gli amici e non mancano sorrisi e sguardi complici, segno che la storia è ormai decollata.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: arriva la convivenza?

Complicità e amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Dalle foto pubblicate dal settimanale Chi sembrerebbe proprio di sì. Per la coppia potrebbe essere arrivato anche il momento della convivenza. Dopo dieci mesi d’amore e un feeling che è sempre più evidente, come si legge sul numero in edicola di Chi, nei progetti della coppia ci sarebbe anche l’intenzione di convivere in una casa abbastanza grande per poter ospitare i figli di entrambi in base agli accordi di separazione.

Dopo aver vissuto gli ultimi vent’anni di vita accanto a Ilary Blasi, Totti sembra aver voltato definitivamente pagina. Il suo futuro è accanto a Noemi Bocchi a cui rivolge sguardi complici come mostra il magazine diretto da Alfonso Signorini,

