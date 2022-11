Totti e Noemi Bocchi: primo bacio in pubblico/ Al compleanno del figlio Christian…

Francesco Totti e Noemi Bocchi: al via la nuova vita insieme

Francesco Totti e Noemi Bocchi inseparabili! Dopo aver vissuto con discrezione i primi mesi insieme, oggi si mostrano uniti e felici mentre scelgono l’arredamento per la nuova casa in cui cominceranno ufficialmente la nuova vita insieme. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 9 novembre, pubblica le foto della coppia scattate alla Fiera del Mobile di Riardo dove si è soffermata soprattutto sulla scelta della cucina e della camera da letto. I due, poi, a bordo della moto, si concedono un giro per le strade della capitale prima di rientrare in quella che è ancora la casa di Noemi Bocchi.

La coppia, nelle scorse settimane, sempre dal settimanale Chi, era stata pizzicata mentre visitava un super attico in compagnia della figlia di lei e di Isabel, la figlia più piccola di Totti e Ilary. L’ex capitano, dunque, ha definitivamente voltato pagina e la scelta di mettere su casa insieme ne è la prova.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: il primo bacio in pubblico

Dopo aver festeggiato insieme il compleanno di Totti organizzato dalla stessa Noemi Bocchi a cui hanno partecipato anche Christian e Chanel, la coppia ha festeggiato il 17esimo compleanno del primogenito dell’ex capitano della Roma. Il tutto è avvenuto all’Isola del Pescatore di Santa Severa e la coppia si è anche scambiata, come si legge su Chi, il primo bacio pubblico sul collo. Totti e Noemi, dunque, sono sempre più uniti e affiatati.

L’ex capitano, poi, con il figlio Christian ha trascorso anche un momento allo stadio dove il ragazzo è stato festeggiato per il suo compleanno anche dai tifosi della Roma. Christian, inoltre, ha anche ricevuto gli auguri pubblici di mamma Ilary Blasi che ha condiviso su Instagram una foto di quando era incinta ed una più recente.

