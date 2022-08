Totti e Noemi, “gli incontri ci sono e sono protetti”/ Nuove rivelazioni: “Lui non replica al gossip perché…”

Totti e Noemi Bocchi, nuove indiscrezioni sugli incontri segreti sullo yacht

Nel corso della nuova puntata di Estate in Diretta si torna a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi e degli ultimi gossip sull’ormai ex coppia. Roberta Capua introduce in studio l’argomento, puntando l’attenzione sulle ultime indiscrezioni che riguardano l’ex calciatore e la sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, con la quale ci sarebbero incontri segreti su uno yacht nelle vicinanze di Sabaudia, dove Totti è in vacanza con i figli.

In studio a commentare l’indiscrezione è il giornalista Fabrizio Rocca che conferma questi incontri segreti e svela perché Totti si sarebbe trincerato dietro un assordante silenzio: “Gli incontri tra i due? Ovvio che ci sono, l’importante è che lui non parli. Lui non dice nulla, non si rivolge ai social. Gli incontri ci sono, assolutamente si, ma sono protetti”.

Totti e Noemi: ecco perché Francesco non replicherebbe al gossip

Il silenzio di Francesco Totti sarebbe dunque una forma di protezione anche nei confronti della bella Noemi oltre che del loro futuro insieme. Totti starebbe cercando di mantenere la sua (e loro) privacy a tutti i costi. In questo senso il bodyguard affiancato a Noemi di cui tanto si è parlato questo weekend potrebbe proprio essere una traccia che conferma la presenza di Totti nella vita della Bocchi.

Anche la giornalista Vittoriana Abate in studio si è espressa sulla questione, facendo notare che: “Intorno alla vicenda si è costruito un vero e proprio giallo. È chiaro che si sta alimentando tutto intorno ad una vicenda che ha tenuto banco per tutta l’estate e che in autunno sicuramente invece vedrà l’aspetto più importante che è quello della vicenda legale”.

