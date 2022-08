Totti e Noemi, incontri segreti in yacht in attesa del divorzio/ “Ecco quando usciranno allo scoperto”

Totti e Noemi, nuovi retroscena: ecco dove avverrebbero gli incontri segreti

Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Continuano ad essere loro i grandi protagonisti del gossip estivo, alimentato giorno dopo giorno da nuovi aggiornamenti sulla separazione dei due ex coniugi e il rapporto segreto che l’ex calciatore avrebbe con la bella 34enne. Totti e Noemi, d’altronde, starebbero continuando a vedersi ma, come dicevamo, di nascosto, proprio per evitare di essere beccati da occhi indiscreti.

"Noemi Bocchi scortata da un bodyguard"/ La scelta di Totti: "Vuole che lei stia tranquilla"

Le indiscrezioni non accennano tuttavia a fermarsi e proprio le ultime svelano dove avverrebbero gli incontri segreti tra Totti e Noemi. È il magazine Nuovo, nel numero in edicola questa settimana, a rivelare che “Gli incontri di Totti e Noemi avverrebbero su uno yacht, al largo, dove lei è stata vista salire a rimanere per diverse ore.”

Noemi Bocchi prende casa al Circeo per stare vicino a Totti?/ L'indiscrezione

L’accordo tra Totti e Noemi: “Ecco quando verranno allo scoperto”

Totti, dunque, non rinuncerebbe agli incontro con la sua nuova fiamma, tenendo comunque l’occhio vigile su possibili paparazzi. Intanto non mancano aggiornamenti sui dettagli della separazione con Ilary Blasi. È sempre il settimanale di Riccardo Signoretti a scrivere: “Pare che la coppia abbia optato per una separazione lampo con negoziazione assistita che dovrebbe risolversi in un mese e mezzo. le trattative, però, riprenderanno a settembre.” Da qui la mossa dell’ex calciatore: “lui avrebbe deciso di continuare a vedere la nuova fiamma di nascosto.” Noemi e Totti avrebbero infine concordato quando mostrarsi insieme in modo ufficiale: “L’uscita allo scoperto è prevista una volta siglato l’accordo di divorzio“, conclude la fonte.

LEGGI ANCHE:

Spalletti: "Non sono allenatore anti capitani"/ "Totti per me importante, Icardi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA