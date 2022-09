“Totti ha video di Ilary Blasi che prende Rolex”/ Roberto D’Agostino: “La banca…”

Nel corso di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 18 settembre 2022, Roberto D’Agostino ha fornito un’indiscrezione esclusiva sul caso che riguarda la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un’informazione che lo stesso giornalista ha confermato di avere acquisito da una fonte che ha parlato con “Dagospia” e che attiene ai famosi Rolex che l’ex Capitano della Roma ha menzionato in occasione dell’intervista concessa da Totti al “Corriere della Sera”, in particolare ad Aldo Cazzullo.

ROBERTO D’AGOSTINO: “TOTTI HA VIDEO DELLA BANCA IN CUI ILARY RITIRA I ROLEX”

Qual è questo retroscena sin qui mai emerso che Roberto D’Agostino ha annunciato in diretta televisiva su Rai Uno, durante la sua chiacchierata con Mara Venier? Ebbene, secondo il direttore di Dagospia, l’ex giallorosso “si è fatto dare il video dalla banca”: il filmato in questione è quello in cui si vedrebbero Ilary Blasi e suo padre ritirare i Rolex del Capitano dalla cassetta di sicurezza presente nell’istituto di credito. Chiaramente, si tratta di un’indiscrezione fornita da Dagospia e riportata nel corso di “Domenica In”, con Roberto D’Agostino che ha chiarito che si tratta di sue informazioni che ha avuto modo di raccogliere, mentre la padrona di casa, Mara Venier, che si è lasciata sfuggire un “Ma in banca? Dagospia arriva sempre…”: vedremo se nelle prossime ore giungeranno conferme o smentite su tale dettaglio.

