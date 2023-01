Totti, Rolex venduti a Montecarlo “Non so di chi c*zzo siano”/ Amico: “Lui è onesto”

Un amico di Francesco Totti che lavora per il Ministero dell’Interno ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sull’ex capitano della Roma, commentando il suo presunto vizio per il gioco d’azzardo. L’ha fatto in un servizio registrato di “Non è l’Arena”, trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti e andata in onda nella serata di lunedì 16 gennaio 2023. Queste sono state le sue parole: “Totti ha guadagnato, ha pagato tasse, non ha avuto mai un accertamento fiscale, perché ha sempre pagato di tutto e di più di tasse. Oggi fanno così perché gli devono fare male. Forse per via della separazione: lui gioca da 23 anni, ma sta uscendo tutto adesso…”.

Totti e Ilary: accordo separazione?/ Dalle borse ai gioielli: si tratta pure per...

E, ancora: “Francesco non è un delinquente, viene da una famiglia umile, gli amici li ha avuti sempre umili. Francesco stava fuori di milioni negli anni con gli amici, non li ha mai richiesti indietro. Le scommesse? Le ho fatte io, ho vinto io… Secondo voi Totti gioca per 2mila euro? Francesco quando va a Montecarlo magari neanche li guarda 3mila euro. È una persona d’oro, adesso sta pagando la storia del matrimonio, che non è assolutamente finito per il vizio del gioco. Da quando ha smesso di giocare a calcio, Francesco ha avuto una grande carenza di adrenalina e, magari, essendo libero s’è dedicato un po’ di più a Montecarlo”.

Totti e Ilary, salta accordo per la separazione/ Avvocati al lavoro ma "si va verso una lunga battaglia"

FRANCESCO TOTTI E I “SUOI” ROLEX VENDUTI PER 15MILA EURO A MONTECARLO: “NON SO DI CHI C*ZZO SIANO!”

“Non è l’Arena” ha indagato anche sui presunti Rolex di Francesco Totti, che recavano la scritta “Totti 10” e che sarebbero stati venduti a Montecarlo nel 2020 al prezzo di 15mila euro l’uno, come riportato nei giorni scorsi da “Dagospia”. L’inviato del programma si è recato nel punto vendita Rolex del Principato, intervistando il responsabile, il quale ha detto: “Io sono la persona che segue Francesco Totti. Questa non è una storia che riguarda il suo passato da noi come cliente. Un orologio del genere pesa, per un appassionato non ha prezzo”.

Totti e Ilary Blasi, fissata l'udienza per la separazione/ In tribunale a marzo ma l'accordo è ancora lontano

Poi, dopo avere inviato un messaggio WhatsApp a Totti, quest’ultimo gli ha risposto con due messaggi audio, nei quali si è detto totalmente estraneo ai fatti: “Neanche so che c*zzo sono quegli orologi Rolex, me le hanno mandate pure a me quelle foto, ma non so di chi sono quegli orologi. Chi c*zzo si è mai venduto niente… Qualcuno ha fatto l’orologio e ha scritto Totti, si vede. Va beh, ma ‘sti c*zzi, s’ammazzassero tutti!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA