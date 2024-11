Flavia Vento e il triangolo con Francesco Totti e Ilary Blasi: “Non chiedo scusa a nessuno”

Sono passati praticamente vent’anni dal presunto flirt tra Flavia Vento e Francesco Totti. Una notte di passione, o poco più, che non è mai stata confermata dal pupone ma che la soubrette ha rivendicato con forza. Ancora oggi ne parla come un fatto assodato e ormai noto a tutti. Nella sua intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, incalzata su questo argomento, infatti non si tira indietro. E sgancia un messaggio forte e chiaro rivolto all‘ex moglie di Totti, Ilary Blasi: “Se le chiedo scusa? No. Non ne ero al corrente fosse incinta, forse lo sapeva il signor Totti”.

Roberto e Francesca, genitori Flavia Vento/ La lite con la sorella Sabina perché si sentì abbandonata da loro

I rumor dell’epoca fecero grandissimo scalpore, appunto perché il capitano della Roma si dichiarava innamoratissimo di Ilary Blasi e proprio con l’ex letterina si apprestava a costruire una famiglia. Un momento magico poi minacciato dalla famosa intervista in cui Flavia rivelò di aver trascorso una notte di passione con l’ex calciatore giallorosso.

Flavia Vento: le gaffe più iconiche/ I tweet più surreali da Tarantino a Nelson Mandela

Flavia Vento, dal flirt con Francesco Totti all’astensione sessuale: “Può essere satanico e poi…”

Non tutti le hanno dato credito, la Vento dal canto suo non ha dubbi e non ritiene di doversi scusare con nessuno. Dopo il gossip con Totti è andata per la sua strada, fino all’astensione dai rapporti sessuali. Proprio a Belve, la soubrette spiega i motivi della sua decisione: “Fare ses*o non serve. Raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di farlo”, dice.

“Può essere satanico e tornassi indietro rimarrei vergine”, confida ancora Flavia. Insomma, se il caso Totti all’epoca le diede grande notorietà, oggi non si può dire che le sue scelte non facciano discutere. Così come la sua intervista rilasciata a Belve, che si preannuncia particolarmente pepata, specialmente per quanto concerne il flirt con l’allora capitano della Roma. “Sono passata per una persona che sfascia famiglie e io ho sofferto. Lui non si è comportato bene nei miei confronti”, aveva detto recentemente a Storie di Donne al Bivio.

Ilary Blasi e Francesco Totti, nuova battaglia: lei lo denuncia per abbandono di minore/ "Isabel sola a casa"