Totti, sgarro a Ilary Blasi al compleanno?/ “Festa nel locale in cui le fece la proposta di nozze” ma…

Totti, sgarro a Ilary Blasi alla festa di compleanno? “Fake news”, ecco perché

Si è a lungo parlato in questi giorni del compleanno di Francesco Totti. L’ex calciatore avrebbe festeggiato per la prima volta dopo tanti anni senza Ilary Blasi ma insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Si è però scatenata una polemica a causa del locale scelto per la festa in questione: il locale in cui Totti, molti anni fa, ha fatto la proposta di nozze a Ilary. Un gesto sicuramente discutibile ma, stando a quanto fa sapere Pipol Gossip, le cose non stanno così o, almeno, non del tutto.

Francesco Totti e Ilary Blasi, il problema degli alimenti/ Cifre inconciliabili e...

“Nelle ultime ore si è parlato del compleanno di Francesco Totti che avrebbe deciso di festeggiare all’Isola del Pescatore, stesso locale, come ha scritto il Corriere della Sera, dove l’ex capitano della Roma aveva chiesta la mano a Ilary Blasi. – ricorda la fonte, che poi annuncia – Un gesto davvero di cattivo gusto se… fosse vero. Ma trattasi di una fake news!”

Francesco Totti e Ilary Blasi, salta l'accordo legale/ Sarà guerra in tribunale

Festa di compleanno a sorpresa per Totti e nessuno sgarro a Ilary

La fonte la infatti sapere che Francesco Totti ha sì festeggiato in quel locale ma che ne era totalmente inconsapevole perché la festa è stata organizzata non da lui: “Noi di Pipol possiamo affermare con certezza che Totti è entrato nel locale completamento bendato con una fascia nera che gli copriva tutta la visuale. – si legge – A guidarlo mano nella mano, dalle foto che abbiamo potuto visionare, c’era la sua Noemi Bocchi.”

Totti si è insomma ritrovato protagonista di un ‘party a sorpresa’ nel suo locale preferito ma totalmente inconsapevole. Pipol sottolinea che la notizia è certa in quanto “abbiamo visto le immagini e l’ingresso del Capitano bendato e guidato mano nella mano nel locale dove lo aspettavano figli e amici.” si legge. Dunque il tanto discusso sgarro a Ilary Blasi non c’è stato, almeno non da parte di Francesco.

Francesco Totti bacia Noemi Bocchi al suo compleanno/ Presenti Cristian e Chanel

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA