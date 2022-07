“Totti si è sentito solo. Ilary Blasi sempre arrabbiata”/ Alex Nuccetelli svela che…

Alex Nuccetelli, nuovi dettagli sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Alex Nuccetelli, l’amico che vent’anni fa presentò Ilary Blasi a Francesco Totti e che, subito dopo la fine del matrimonio tra i due ha rilasciato diverse dichiarazioni, torna a parlare svelando quelli che, potrebbero essere i motivi che avrebbero allontanato l’ex capitano della Roma dalla conduttrice. In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Nuccetelli ha parlato prima della famosa cena a cui erano presenti, contemporaneamente Ilary, Totti e Noemi Bocchi e poi ha raccontato quella che sarebbe stata la situazione nella coppia.

In merito alla famosa cena avvenuta ad ottobre 2021 di cui ha parlato Dagospia e Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, Nuccetelli ha detto: “C’erano ottocento persone, era una cena-spettacolo, avevo invitato Massimo Boldi, Antonella Elia, calciatori, anche la mia ex moglie Antonella Mosetti”.

Alex Nuccetelli torna a parlare di Ilary e Totti

Quale sarebbe il motivo che avrebbe allontanato Ilary Blasi e Francesco Totti che, per vent’anni, con il loro amore e la loro splendida famiglia, hanno fatto sognare tutti? “Io non so proprio come si sono ridotti così” – ha detto l’ex marito di Antonella Mosetti fra le pagine del Corriere della Sera – “Forse Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo”.

Poi ha aggiunto: “E siamo tutti umani, anche con accanto la moglie più bella del mondo, le tentazioni ci stanno. Quello delle mille avventure di Totti è un mito, non è un donnaiolo, ha sempre avuto storie lunghe, prima con Maria Mazza, poi con Ilary. Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari”.

