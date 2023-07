Totti, vacanza d’amore con Noemi Bocchi a Los Angeles/ Con loro anche i figli e scatta il selfie di famiglia

Totti e le vacanze in formato famiglia

Per Francesco Totti, quella che è appena cominciata, è la seconda estate in compagnia della nuova compagna Noemi Bocchi. Dopo quella dello scorso anno vissuta con gli occhi dei paparazzi addosso a causa della fine del matrimonio con Ilary Blasi, per l’ex capitano della Roma, quella che si sta godendo quest’anno è sicuramente più tranquilla. Per la prima vacanza dell’estate 2023, Totti ha scelto di lasciare l’Italia e volare negli Stati Uniti. Per la precisione, l’ex calciatore ha scelto di trascorrere diversi giorni a Los Angeles. Con lui, oltre a Noemi Bocchi, ci sono i suoi tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

I figli di Totti e Ilary Blasi si dividono tra mamma e papà e, per la prima vacanza estiva, sono partiti con papà Francesco in quel di Los Angeles come mostra lo stesso ex calciatore condividendo alcune foto sui social.

Totti e il selfie di famiglia con Noemi Bocchi e i figli

Come tutte le coppie separate, anche Francesco Totti e Ilary Blasi dividono il tempo da trascorrere con i figli. Il primo a partire con Christian, Chanel e Isabel è stato Totti che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui sorride insieme a quelli che sono i suoi gioielli più importanti. Mentre Isabel è comodamente tra le braccia del papà, Christian e Chanel sorridono al suo fianco.

Subito dopo, l’ex capitano giallorosso ha pubblicato anche un selfie con la compagna Noemi Bocchi e, per finire, una foto con tutta la compagnia con cui sta trascorrendo le vacanze in quel di Los Angeles.

