Under al Napoli?/ Calciomercato: affare complicato, ma si scalda l’asse con la Roma

In vista della prossima finestra di calciomercato si scalda l’asse tra Napoli e Roma, con i due club che anche nella finestra estiva potrebbero giungere ad accordi importanti, sulla falsariga riga dello scambio Diawara-Manolas del giugno 2019. Dopo tutto il rapporto tra le due dirigenze è più che amichevole: facile dunque che si arrivi presto a una quadra di quello che potrebbe diventare un maxi scambio di calciomercato, con Under, Karsdorp e Hysaj coinvolti in prima persona. O almeno è su questo che si concentrano le ultime voci di calciomercato che ci arrivano dal Corriere dello sport. Da tempo infatti si parla del forte interesse del Napoli per Cengiz Under (come vice di Callejon, in uscita dallo spogliatoio azzurro), ma perché il turco possa lasciare la Roma, pure la dirigenza partenopea deve trovare la giusta soluzione per superare il nodo cartellino, attualmente valutato dalla Lupa per 25 milionim cifra troppo alta.

UNDER AL NAPOLI? SI VALUTA LO SCAMBIO TRA TERZINI PER AMMORBIDIRE LA ROMA

E perché, visto il contesto e le difficoltà per l’affare di calciomercato che porterebbe Under al Napoli in estate, non tentare di “rabbonire” la controparte giallorossa imbastendo un altro accordo a favore del club della capitale? Ecco allora che sorge sul tavolo una nuova operazione di mercato che vedrebbe coinvolti il giallorosso Karsdorp (che non verrà riscattato dal Feyenoord) e l’azzurro Hysaj: uno scambio di terzini dunque che potrebbe ammorbidire le posizioni della dirigenza capitolina nella prossima sessione di calciomercato. Per il momento questo maxi scambio è solo ipotesi di calciomercato, ma pure pare una proposta su cui Napoli e Roma non farebbero fatica a trovare un’accordo. Staremo a vedere.



