Tour de France 2024, Jonas Vingegaard parteciperà a La Grande Boucle/ Che sfida con Pogacar (20 giugno 2024)

TOUR DE FRANCE 2024, NIENTE GRAN FINALE A PARIGI

Manca sempre meno all’inizio del Tour de France. La Grande Boucle numero 111 avrà inizio a Firenze il 29 giugno e terminerà il 21 luglio a Nizza. Un viaggio lungo 3942 km per un totale di 21 tappe che comincerà proprio nel nostro Paese: dal capoluogo toscano si arriverà a Rimini, ma le tappe in Italia non finiranno qui.

Infatti, ci sarà anche la seconda tappa da Cesenatico a Bologna e successivamente, il primo luglio, il Tour si sposterà da Piacenza a Torino. Dalla quarta tappa, La Grande Boucle passerà in Francia da Pinerolo, comune in provincia di Torino, a Valloire. Gli unici giorni di riposo saranno l’8 e il 15 luglio mentre le cronometro saranno alla settima tappa (da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin) e ovviamente l’ultima, da Montecarlo a Nizza attraversando la meravigliosa Costa Azzurra.

Per chi si stesse chiedendo come mai il Tour non termina nella consueta cornice di Parigi, il motivo è presto detto: a pochi giorni dal termine del TdF, ci sarà l’inizio dei Giochi Olimpici che saranno proprio nella meravigliosa capitale francese. Dunque per motivi organizzativi si è deciso di modificare la fine.

TOUR DE FRANCE 2024, VINGEGAARD PRESENTE: SFIDA A POGACAR

Passiamo ora ai protagonisti con la meravigliosa notizia: Jonas Vingegaard parteciperà al Tour de France 2024. Insieme a lui, la Visma-Lease a Bike schiererà una formazione pazzesca con Wout Van Aert, Sepp Kuss, Matteo Jorgenson, Chirstophe Laporte, Tiesj Benoot, Jan Tratnik e Wilco Kelderman che aiuteranno appunto il due volte campione uscente Vingegaard.

Naturalmente il grande rivale è Tadej Pogacar, fresco vincitore del Giro d’Italia 2024 che ha letteralmente dominato, indossando la maglia rosa dalla seconda all’ultima tappa lasciando una voragine tra lui e i suoi avversari. La UAE Team Emirates, oltre al fuoriclasse sloveno, scenderà in pista con Juan Ayuso, Joao Almeida, Pavel Sivakov, Tim Wellens, Marc Soler, Nils Politt e Adam Yates. Insomma, la sfida è ufficialmente in programma: sarà ancora Vingegaard contro Pogacar.











