Nell’abbraccio maestoso delle Alpi bresciane, due gemme scintillano sotto il manto invernale: la Valle Camonica e la Val Canè. Questi luoghi, dove la natura e la storia si fondono in un’armonia perfetta, offrono esperienze indimenticabili a chi desidera immergersi nella magia dell’inverno.

La Valle Camonica, celebre per le sue incisioni rupestri riconosciute dall’Unesco, si trasforma in un paradiso per gli appassionati di sport invernali. Il comprensorio sciistico Ponte di Legno-Tonale vanta oltre 100 km di piste che si snodano tra panorami mozzafiato, garantendo neve per tutta la stagione grazie a un innevamento all’avanguardia. Per gli amanti dello sci di fondo, sono disponibili tracciati di varia difficoltà, immersi in scenari naturali di rara bellezza.

TOUR IN LOMBARDIA/ Navigli di Milano: un viaggio tra storia, natura e meraviglia

Gli escursionisti trovano nella Valle Camonica numerosi sentieri da percorrere a piedi o con le ciaspole. Uno dei percorsi più affascinanti è quello che conduce al Passo del Mortirolo, dove ogni passo sulla neve fresca permette di ascoltare il respiro della montagna, ricompensando la fatica con viste panoramiche su vette e vallate che si perdono all’orizzonte.

AFFITTI BREVI/ Cosa significa lo stop a identificazioni da remoto e keybox

Nel cuore della valle, il borgo medievale di Bienno, annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, offre un tuffo nelle tradizioni artigianali. La Fucina Museo permette di ammirare una fucina medievale ancora funzionante e una collezione di reperti minerari . Durante il periodo natalizio, le vie di Bienno si animano con il “Natale nel Borgo”, un evento che trasforma il paese in un villaggio fiabesco, con mercatini, spettacoli e la casa di Babbo Natale, creando un’atmosfera incantata per grandi e piccini.

A pochi chilometri, la Val Canè, incastonata nel Parco Nazionale dello Stelvio, offre un ambiente selvaggio e incontaminato. Questa valle, meno conosciuta e per questo ancora più affascinante, è ideale per chi cerca itinerari intimi e solitari, con la possibilità di avvistare stambecchi, camosci e cervi. I suoi boschi di abeti e le cime innevate offrono percorsi escursionistici suggestivi, come quello che conduce al laghetto di Vuarzarol e al passo di Val Canè, adatti a tutti.

IMPIANTI DI RISALITA/ Dalla Valle d'Aosta al Friuli-Venezia Giulia, ecco le piste dove iniziare a sciare

Per chi desidera un’esperienza unica, la Val Canè propone trekking notturni sotto il cielo stellato, accompagnati da guide esperte. Camminare con la sola luce delle torce in un silenzio ovattato crea un’atmosfera magica, culminando nel calore di un rifugio dove un bicchiere di vin brûlé riscalda corpo e anima.

Le valli bresciane offrono anche percorsi panoramici da esplorare in auto. La Strada Statale 42 attraversa la Valle Camonica, snodandosi tra curve che svelano scenari sempre nuovi. Lungo il tragitto, borghi come Edolo, incastonato tra montagne che lo abbracciano, o Capo di Ponte, sede del Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo, invitano a soste che arricchiscono il viaggio di storia e cultura.

Visitare la Valle Camonica e la Val Canè in inverno significa vivere un’esperienza sensoriale dove natura, arte e storia si intrecciano, lasciando ricordi che scaldano il cuore ben oltre la stagione fredda.

Scopri di più su in-lombardia.it

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI